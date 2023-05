Las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, sobre el retraso en las entregas de las auditorías, han incidido en que la defensa de un imputado en el caso Medusa, recuse al juez Amauri Martínez.



La recusación al magistrado del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue realizada por la defensa del ex subdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto.



El pedimento se debe a que, en la audiencia pasada, la defensa del imputado solicitó al tribunal el aplazamiento de la vista para que la Cámara de Cuentas entregara un “documento especial” sobre una auditoria solicitada para preparar su material de defensa.



Sin embargo, el tribunal rechazó dicho pedimento y en su motivación informó que el órgano fiscalizador ya había entregado la auditoría.



El abogado Manuel Sierra explicó que, por sentencia, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó a la Cámara de Cuentas que le entregara al imputado Solano Augusto las documentaciones requeridas.



“Este juez a pesar de que la Corte le ordenó a él (Janel Ramírez) que nos entregue los documentos, con una actitud extraña, ha decidido rechazarnos lo que la Corte ordenó, y en esas atenciones es que los hemos recusado”, argumentó.



El jurista dijo que el juez Amauri Martínez se dejó engañar por el Ministerio Público, que alega que dichos documentos ya habían sido entregados, porque “el presidente de la Cámara de Cuentas indicó en un programa que, primero es un preso de confianza, y segundo que no nos ha entregado documentación”.



Podrían iniciar proceso penal



Manuel Sierra consideró que no descarta la idea de iniciar un proceso penal en contra de Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, por falsificación de documentos auténticos.



“Ahí se reflejan, en esas auditorías, una serie de mentiras que no se corresponden con la verdad. No solamente esta auditoría, sino todas deben ser declaradas nulas, porque están cargadas de sesgos económicos, políticos y cognitivos”, resaltó.



A juicio de Carlos Balcácer, que es abogado del principal imputado del caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas enfrentarán a la Justicia. “Es un grupo de bichos, esa Cámara de Cuentas todos van a ir presos, empezando por ese presidente. Esa gente son un grupo de sinvergüenzas”, arremetió.

Ahora decidirá la Corte si el juez continuará el caso

El juez Amauri Martínez rechazó la recusación y ahora corresponderá a la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidir si el magistrado continuará o no la audiencia del caso Medusa. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 02 de junio del presente año. El procurador Wilson Camacho sostuvo que la recusación del juez es una muestra de litigio temerario, de chantaje procesal y una forma degradada del ejercicio del derecho de defensa.