Los magistrados de altas cortes dijeron que populismo, judicialización y bajo presupuesto son formas de coartar

La independencia judicial sigue siendo una utopía en los países iberoamericanos, pese a los avances que ha demostrado la región en el fortalecimiento de su democracia.



Así lo dejaron entrever los presidentes y ministros de tribunales y cortes supremas de justicia durante una mesa redonda de la vigésimo segunda Cumbre Judicial Iberoamericana en la que se analizaba el futuro y la democracia para una justicia centrada en las personas.



Procesos judiciales contra jueces por el contenido de sus decisiones. Presiones indebidas para resolver en cierto sentido, amenazas, agresiones, campañas de difamación, reducciones salariales o amenazas de ella, disminución del presupuesto del Poder Judicial, modificación al principio de inamovilidad de jueces, reformas que alteran su estructura o método de designación, cambios subidos en la integración de las cortes y en los casos más extremos, el desacato absoluto a las determinaciones que se tomen, figuran entre las amenazas a la independencia.



Jorge Pardo, ministro en la Corte Suprema de Justicia de México, explicó que en un estudio realizado por el departamento de investigación de esa alta corte realizó un estudio con el objetivo de ofrecer un diagnóstico sobre la independencia judicial en Iberoamérica y, otro de los hallazgo fue de que en algunos países, el proceso de designación de las personas juzgadoras carece de mecanismos colaborativos entre los distintos poderes del estado y no se apoya en los criterios de meritocráticos, lo que permite en cierta medida que el nombramiento de las personas juzgadora, recaiga en una sola persona o poder.



“Estos hallazgos nos obligan a reflexionar o actuar y me parece que este es el foro para ello. La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, es una garantía para la ciudadanía que acude a los tribunales. Un pilar del equilibrio entre poderes y un requisito esencial para la democracia y la protección de los derechos humanos”, señaló al advertir de que si no se toman acciones constitucionales para protegerse de esas amenazas, se deja abierta la puerta para que el principio fundamental de división de poderes sea seriamente afectado.



En la mesa moderada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Dominicana y secretario pro tempore de la cumbre, Luis Henry Molina, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura colombiana, Jorge Vallejo Jaramillo, dijo que la independencia judicial continúa bajo amenaza. Señaló que con ella, también está bajo amenaza la democracia especialmente por la polarización política.



“Cuando la polarización política contribuye a la deslegitimación intrínseca de las instituciones que soporta una república, esa república está llamada a su destrucción. Y veo con preocupación que aspectos de carácter político vienen atentando contra la independencia judicial y contra el estado de derecho”,

enfatizó en hacer referencia al populismo que exacerba al pueblo con discursos enfocados en presentar a la rama judicial como culpable, limitante, para el desarrollo de soluciones que se esperarían en favor de las comunidades.



Añadió que ese populismo muestra al Poder Judicial como el dique que impide transformaciones y como un poder público que tiene un interés en dar un golpe de estado blando a los gobiernos o a un gobierno en particular.



El ministro de México habló de los avances institucionales y tecnológicos que estaba experimentando desde el año 2019 la corte suprema de su nación, sin embargo, luego de declarar inconstitucional varias leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Poder legislativo, surgieron críticas severas y reiteradas hacia la integración, funcionamiento y desempeño del Poder Judicial en su país.



Explicó que la reforma judicial aprobada en su nación en 2024 entre otras medidas, la destitución en 2025 y 2027 de la totalidad de las personas juzgadoras en el país y su reemplazo a través de procesos de elección popular. También desaparece el consejo de la magistratura y se crea un tribunal de disciplina judicial que concentrará la investigación y sanción de las responsabilidades administrativas.



“Mientras muchos esfuerzos apuntaban a una justicia más profesional, digital e inclusiva, hoy nos enfrentamos al desafío de repensar la legitimidad democrática de nuestras instituciones judiciales sin comprometer su independencia”, reflexionó el juez.

Luis Henry Molina, presidente SCJ.

Elecciones para escoger jueces



El comentario de Pardo sobre el cambio del método de elección de las personas juzgadoras motivó a que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, única nación donde hasta ahora se implementa el método de elección popular de jueces, Romer Saucedo Gómez, explicó el pro y contras de esa estrategia.



Como positivo citó que la media provee legitimidad, profundización de democracia y se renueva el pacto social.



“Pero ha habido aspectos negativos durante estos doce, trece años de administración de justicia que nos llevaron a una profunda crisis institucional, una profunda crisis del sistema judicial. Existió politización porque los candidatos que llegaron a la papeleta estuvieron al servicio del poder político”, refirió.



Esa instrumentalización de la justicia llevó a una profunda crisis donde la corrupción se apoderó del sistema judicial y se llegó a poner en riesgo el sistema democrático, ya que a través de acciones constitucionales, medidas cautelares, paralizaron las elecciones judiciales y se tuvieron elecciones parciales y en algunos departamentos, hasta esta fecha, no se han elegido sus representantes de las altas cortes.



Saucedo Gómez señaló que los candidatos a puestos en altas cortes no se les permiten hacer proselitismo y la elección de los precandidatos que van a ser colocados en las boletas depende del Poder Legislativo, donde confluyen los partidos políticos.



El uso y acceso a tecnología fue otro de los puntos centrales en las reflexiones que hacían los jueces de altas cortes en la mesa redonda donde abordaron los riesgos que enfrenta la justicia y la democracia iberoamericana.

!Defiéndanse! Llamado a aumentar credibilidad

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, exhortó a los jueces a defenderse, perseverar en las transformaciones positivas que han hecho en los poderes judiciales y comunicarlo mejor.



“Si ustedes aumentan el prestigio del Poder Judicial ante la ciudadanía, ahí está el escudo protector más importante porque no es lo mismo mentir contra una institución, una persona que tiene baja credibilidad, que hacerlo con una que tiene alta credibilidad”, refirió.



Explicó que nadie va salir a defender a los magistrados, si ellos mismos no lo hacen.

Feria tecnológica en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Feria de Justicia y Tecnología

El presidente del Poder Judicial dominicano dejó inaugurada ayer la X Feria de Justicia y Tecnología, que tiene por lema “Servicios de Justicia del Futuro: innovadora, accesible e incluyente”.



Henry Molina definió esta X versión de la Feria como una muestra de innovación y reflejo del compromiso firme con la transformación integral del servicio judicial en los países que son miembros de esta cumbre. La actividad contempla la interacción y actualización mediante conferencias y paneles de expertos en tecnología y justicia de los diferentes países iberoamericanos.