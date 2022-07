Hasta el momento el Ministerio Público no ha dejado claro si la exclusión de cargos a Rafael Stefano Canó Sacco en el proceso judicial en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en la supuesta red de corrupción administrativa, es parte de un acuerdo.



El órgano persecutor podría estar negociando con Canó Sacco, quien era señalado como mano derecha del exprocurador, a fin de utilizarlo como testigo para probar la acusación que depositó formalmente en contra de 41 imputados y las 22 empresas vinculadas a la desarticulada red en la Procuraduría General de la República, desarticulada mediante la Operación Medusa.



Aunque no se ha confirmado si Canó Sacco, quien se encuentra detenido en España y está en un proceso de extradición, será la pieza clave del Ministerio Público en los tribunales, ya la defensa de Jean Alain Rodríguez indicó que es inverosímil que esta persona “no figure en la acusación cuando hay cientos de pruebas que lo comprometen”.



“Resulta insólito que en más de 100 interrogatorios, reales o no, el ex jefe de gabinete y presidente del movimiento político Renovación, Rafael Canó Sacco, sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario, y hasta la fecha no figure como imputado”, expresa la defensa a través de un comunicado.



La misiva indica que “es evidente que el señor Canó Sacco fue excluido del expediente ante aparente negociación, de la cual no se tiene detalle alguno”.



“Si el Ministerio Público acordó algún tipo de negociación que involucra una recuperación monetaria y aplicación de algún tipo de pena, debe ser explicada a la ciudadanía”, establece la defensa.



La defensa de Jean Alain se expresó en este sentido, cuando junto a su cliente acudió ayer a solicitud del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional para notificarle y entregarle las acusaciones que se le imputa. El tribunal en los próximos días continuará notificando a los otros encartados y fijó para el próximo 12 de agosto la audiencia preliminar del caso.