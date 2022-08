Email it

El exprocurador Jean Alain Rodríguez aseguró esta tarde que está teniendo dificultades para costear los gastos de su barra de defensa, por lo que ha sobrevivido al proceso en su contra solo «por la fe y esperanza» de sus abogados.

«No me he enriquecido ilícitamente, ni he recibido un solo peso o beneficio personal del Estado», afirmó Rodríguez en un comunicado de prensa.

Sostuvo que en el transcurso del juicio se escucharán a más de 300 personas admitir que supuestamente incurrieron en algún tipo de violación penal inculpando a alguien para salvar su propia culpa.

«La Carta Magna establece en su artículo 39 que la ley debe ser igual para todos, sin un villano predilecto por venganza o un perdón e impunidad por favoritismo. Para cumplir la ley no debemos violar la ley y mucho menos quienes deben procurar justicia», indicó el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jean Alain dijo que aún hay tiempo de corregir las distorsiones y culpas ajenas, además de que todos reconozcan y asuman sus propias responsabilidades para que no se repitan los errores del pasado una y otra vez.

«El propio Ministerio Público siempre ha contado y seguirá contando – como he manifestado desde el día uno – con mi disposición para que se conozca toda la verdad, acompañada del peso que cargo en mis espaldas con esta pena anticipada y condena moral, que de corazón espero y lucharé para que genere un verdadero cambio en beneficio del pueblo dominicano», concluyó Rodríguez.