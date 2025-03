Joshua Steven Riibe, la última persona que estuvo con la estudiante estadounidense, Konanki Sudiksha Konanki, la madrugada del pasado 6 de marzo, no tiene impedimento de movilidad ni estará sujeto a vigilancia policial por disposición de un juez que acogió un recurso de Habeas Corpus interpuesto por él.



El joven, también de nacionalidad estadounidense que vino de vacaciones a Punta Cana, así como la hoy desaparecida estudiante de 20 años, puede irse del país en caso de que así lo dispongan él y su familia debido a que no hay impedimento de ley ni orden judicial que lo impida.



“Joshua es un testigo. Si es un testigo entendemos que todos y cada uno de sus derechos deben ser respetados. Todas las partes dicen que ha cooperado en todo lo que se le ha pedido, si es un testigo, puede colaborar sin necesidad de ser llevado con custodia”, dijo el juez de la Cámara Penal de la Altagracia, Edwin Rijo al motivar la decisión emitida en virtud de que el turista ha estado bajo vigilancia policial desde el reporte de la desaparición de Sudiksha Konanki.



“Se debe cesar cualquier amenaza a la libertad de ese ciudadano porque en el día de hoy, no se ha podido demostrar de que el mismo, no pase de la tipología que se le ha dado, de testigo”, explicó al aclarar que él como juez, no tiene facultad para limitar a los órganos investigativos del Estado a parar las investigaciones del caso.



No puede decidir sobre pasaporte



Los abogados de Steve Riibe, declarado persona de interés por parte del FBI y como testigo de desaparición por el Ministerio Público dominicano, también pidieron la devolución de su pasaporte, el cual hasta el momento desconoce en poder de quién está.



En ese sentido, el magistrado Rijo aclaró que mediante un Habeas Corpus no puede conocer la petición de devolución de ese documento de identidad, ya que la figura invocada tiene por finalidad resguardar el sagrado derecho de la libertad de todo ciudadano.



“No se me permite salir. No me dejan irme hace diez días. Solo quiero estar en mi casa, compartir con mi familia, pero, entiendo que hay una investigación. Quiero ayudar, pero no se me permite. Ahora solo quiero irme a casa”, manifestó ante el juez Rijo al momento de plantear su pedimento.



Al concluir la audiencia, los abogados emitieron un comunicado agradeciendo al juez y destacando el trato profesional del Ministerio Público pero haciendo énfasis en la importancia de preservar el estado de derecho y la protección de los derechos fndamentales de todas las personas.



De igual modo, reiteraron su solidaridad con la familia de Sudiksha Konanki.



“Expresamos nuestra profunda solidaridad de la familia de Sudiksha Konanki, en estos momentos tan difíciles, uniéndonos al deseo colectivo de que sea encontrada sana y salva lo más pronto posible”, concluyeron los abogados de la firma Guzmán Ariza.



El joven ha sido interrogado en varias ocasiones por las autoridades, incluyendo la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien estuvo al frente de una de ellas.



Contra él no se ha emitido orden de arresto ni se solicitó medida de coerción. Los primeros días del reporte de la ausencia de Sudiksha Konanki las autoridades habían estado tratando el caso como una desaparición, pero desde hace seis días se informó que extendieron las pesquisas más allá de un posible hecho accidental.

Padres de la joven piden declararla muerta

Mediante una carta, los padres de la desaparecida, Subbarayudu Konanki y SreeDevi Konanki, solicitaron a la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) la declaración legal de fallecimiento de su amada hija.



Refieren que tras una extensa búsqueda, las autoridades dominicanas han concluido que se cree que Sudiksha se ahogó. Su ropa fue encontrada en una playa cercana al lugar donde fue vista por última vez y la persona que estuvo con ella en ese momento está cooperando con la investigación y no se ha encontrado evidencia de acto criminal.



“Entendemos que deben seguirse ciertos procedimientos legales y estamos preparados para cumplir con cualquier formalidad o documentación necesaria”.



Señalan que iniciar ese proceso permitirá a su familia comenzar el duelo y abordar asuntos relacionados con su ausencia, aunque ninguna declaración puede aliviar completamente su dolor, este paso traerá cierto cierre y les permitirá honrar su memoria.



“Agradecemos su atención a este asunto tan doloroso y estamos agradecidos por su apoyo” dice la comunicación dirigida a José Ramírez, oficial a cargo.