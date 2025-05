El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la Vigésimo Segunda Cumbre Judicial Iberoamericana

En un acto donde la calidez, hospitalidad y alegría del pueblo dominicano fue destacado, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurada la vigésimo segunda edición Cumbre Judicial Iberoamericana en la que participan magistrados de 23 países.



El lema de XXII edición, en la cual se llevarán a cabo reuniones de alto nivel, diálogos entre presidentas y presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura y paneles temáticos, es “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, centrado en tres ejes estratégicos: justicia oportuna, sin mora; inclusiva, que garantice el acceso para todas las personas y confiable, cimentada en la transparencia.



Abinader, que encabezó el acto junto a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, el secretario general Iberoamericano, Andrés Allaman, la secretaria permanente de la Cumbre Judicial, Elena Martínez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, destacó en su discurso central que en tiempos en que la desafección amenaza la legitimidad de las instituciones y cuando las desigualdades erosionan la confianza en el Estado, se necesita una justicia que escuche, que resuelva y que inspire.



“Este es el momento de profundizar nuestra cooperación. De intercambiar experiencias, armonizar estándares y crear mecanismos conjuntos que fortalezcan el imperio de la ley en nuestros países. Porque lo que afecta a un sistema judicial en cualquier punto de Iberoamérica, repercute en todos”, destacó el presidente en el acto celebrado en el Teatro Nacional.



Al dar las palabras de bienvenida, explicó que en los últimos años República Dominicana ha emprendido profundas reformas para consolidar una justicia moderna, transparente y digitalizada.



“El Poder Judicial con el que hemos trabajado de la mano para implementar una transformación profunda, digitalización de servicios, interoperabilidad con otras instituciones, justicia 24/7, audiencias a distancia, centro de atención integral y mecanismo de atención remoto, estas acciones no solo modernizan el sistema, sino que lo acerca a quienes más lo necesitan”, afirmó el mandatario.

Santo Domingo es la sede de la vigésimo segunda Cumbre Judicial Iberoamericana la cual se desarrolla hasta el 16 de mayo.

Cooperación es obligación



El juez presidente del Poder Judicial dominicano, el cual ostenta la Secretaría Pro Tempore de la edición para el período 2023-2025, Henry Molina, señaló que las cortes supremas y los consejos de la judicatura deben actuar como aliados estratégicos más allá de sus fronteras, destacó que cooperar no es una opción, sino una obligación de compromiso con la democracia.



Refirió que las Supremas Cortes de Justicia no son únicamente la cúspide del sistema judicial; son guardianes del Estado de Derecho. Instituciones de referencia, cuya labor diaria debe fortalecer la confianza de la ciudadanía. De su integridad, de su valentía y de su capacidad de modernización depende, en gran medida, la estabilidad democrática de nuestras naciones. Algo que, en los tiempos convulsos que vive la humanidad, nadie puede dar por supuesto.



Destacó que los desafíos comunes que enfrentan en Iberoamérica son la persistente mora judicial, desconfianza ciudadana, brechas en el acceso a la justicia, y la presión constante sobre la independencia judicial. De igual modo, la digitalización acelerada, la proliferación de la desinformación, y el uso de la tecnología con fines que pueden tanto democratizar como excluir y estigmatizar.



Molina señaló que durante las jornadas de trabajo intenso y colaborativo, previstas para concluir el viernes 16 de mayo, hay oportunidad de compartir avances, identificar desafíos comunes y proyectar soluciones concretas.



“No se trata solo de intercambiar experiencias: se trata de construir acuerdos, trazar rutas compartidas y dar pasos reales hacia una justicia más cercana, eficiente y digna para nuestras sociedades”, enfatizó.

Importancia de poderes judiciales



Allaman, secretario iberoamericano, habló sobre los trabajos de la Cumbre que se celebra hace más de dos décadas, destacando tres de sus principales logros: el Estatuto del Juez Iberoamericano, Las Reglas de Brasilia que maneja el tema del acceso a la Justicia y El Código Iberoamericano de Ética Judicial.



Destacó desde la perspectiva de la secretaría general abordar los aspectos relacionados con el rol de los poderes judiciales en el escenario nacional y global; la importancia de acercar la judicatura a la ciudadanía así como la necesidad de avanzar a lo que se denomina el espacio de justicia Iberoamericano.



Durante su discurso explicó que la democracia sufre amenazas de diversos tipos y esas amenazas también son al estado de derecho razón por la cual en los regímenes autoritarios siempre envisten contra el Poder Judicial.



“El Estado de Derecho es ni más ni menos la Columna Vertebral de la Democracia, en consecuencia, solo el Poder Judicial puede cautelar el Estado de Derecho y por lógica consecuencia es el Poder Judicial el garante último de la Democracia”, explicó.



Durante el acto inaugural, la ministra Elena Martínez Rosso, secretaria permanente de la Cumbre y ministra de la Corte Suprema del Poder Judicial de Uruguay, detalló toda la agenda a desarrollar durante la Plenaria.



“Como podrán apreciar estamos ante una edición inédita de nuestra Cumbre, no solo por el número de participantes, sino sobre todo por su contenido temático, en buena medida dado por la intervención de los integrantes de las distintas comisiones y los grupos de trabajos que la conforman, así como por los destacados invitados especiales que nos enriquecerán con sus exposiciones”, apuntó Martínez Rossó.

Luis Henry Molina, presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia.

Agenda de trabajo



Los trabajos de la CJI comienzan este jueves con la presentación de Informes de Rendición de Cuentas de los trabajos realizados por la Secretaría Permanente de la Cumbre, de Secretaría pro tempore y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, con la presencia de presidentes/as de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura.



En espacio paralelo y simultáneo se presentarán los resultados de los grupos de trabajo relativos al Uso de Tecnología en la Impartición de Justicia.



Gestión Penal para Delitos de Alta Complejidad, Perspectiva de Género e Interseccional en el servicio judicial como garantía para la reducción de barreras en el acceso a la justicia, y la Transparencia Judicial, la Confianza y la Proximidad con las personas y los medios de comunicación.



Al cierre de los trabajos de la Asamblea General de la Cumbre Judicial Iberoamericana se procederá con la elección de la Secretaría pro tempore 2025-2027 y sede alterna, así como la Secretaría Permanente 2025-2029.



Como punto final, los presidentes y presidentas procederán a firmar la Declaración de Santo Domingo sobre Justicia, Libertad, Igualdad, Solidaridad y Dignidad en Iberoamérica, así como el acta de la Asamblea Plenaria.

Andrés Allaman, secretario general Iberoamericano.

Concierto con la Orquesta Sinfónica

La noche cerró con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro José Antonio Molina en el que participaron como invitados Maridalia Hernández, Frank Ceara y el Coro Koribe.

Esta programación incluyó interpretaciones como la Obertura Yaya, Tres imágenes folklóricas, Una primavera para el mundo, Ella, un popurrí folklórico, Por amor y Caña brava. Todas con arreglos del maestro Molina.



La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que facilita la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un solo foro a los líderes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de estas naciones.