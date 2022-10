Para el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presenta peligro de fuga y por tal razón no le varió la medida de coerción de prisión preventiva que mantiene.



Los nuevos presupuestos y las súplicas del exfuncionario no fueron suficientes para convencer al magistrado Amauri Martínez de que le variara la medida por una menos gravosa o le diera libertad pura y simple como solicitó Rodríguez.



Según el juez, los presupuestos presentados fueron insuficientes y Jean Alain aún presenta los mismos riesgos de sustraerse del proceso, por lo que el día 13 de junio de 2021 la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva.



El exprocurador es acusado de encabezar una red de corrupción administrativa, cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República.



Súplicas de Jean Alain



El primer argumento que planteó fue que no escaparía al proceso judicial. Mostró que cuenta con arraigos, como el patrimonio familiar, sus hijos y su esposa.



Jean Alain se defendió indicando que no cometió ninguno de los actos de los que le acusan, aunque reconoció que como humano ha “cometido errores, pero no delitos”.



También apeló a su conducta moral. “Usted está al frente de una persona que nunca tuvo problemas con la Justicia, que nunca pisó un tribunal” en condición de imputado, expresó.



“Magistrado. yo trabajo, vivo y respiro con transparencia y la verdad”, manifestó.



Aprovechó el escenario para expresar que recientemente estuvo internado en un centro de salud por la insuficiencia renal que padece y que pidió al Ministerio Público que fuera bajo confidencialidad, porque su interés no es salir de la cárcel por una condición de salud, sino porque es inocente de todo lo que se acusa.



“Le pido por favor que haga justicia. Que Dios los bendiga y los premie”, expresó el exprocurador al concluir su manifestación.



Al final, de nada valieron las súplicas y los argumentos. Todas fueron rechazadas y se le ratificó la medida. El juez Amauri Martínez pautó la próxima revisión de la medida para el próximo 17 de enero del 2023.