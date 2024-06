En una audiencia que duró alrededor de 14 horas, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, apoderado del caso de corrupción identificado como Medusa, validaba si enviaba a no a los imputados a juicio de fondo.



La vista comenzó pasada las 10: 00 de la mañana y todavia a las 11: 00 de la noche, el magistrado no daba la decisión si ordenaba o no, un auto de apertura a juicio a los implicados el caso de corrupción.

Este expediente, de más de 12,274 páginas,tiene como primer imputado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.



El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a los imputados en el caso Medusa, alegando que existen suficientes pruebas con que demostrarán la responsabilidad penal de cada uno de ellos en el presuntamente entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.



El este proceso el Ministerio Público ha establecido acuerdos con la mayoría de los imputados. Alrededor de 34 procesados se han declarado culpables, de los que 19 son personas físicas y 15 jurídicas.



Juez desestima pedido de Jean Alain



El juez Amauri Martínez también desestimó varios de los pedidos que hizo el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, para que se declarara nula e inconstitucional su acusación en Medusa.



El magistrado desestimó el pedido del exprocurador para que se declara la nulidad del proceso porque supuestamente fue detenido irregularmente cuando trataba de salir del país vía aérea y le fue impedido.

En sus ponderaciones, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dijo el impedimento de salida ese momento no constituyó una privación de libertad, porque el exprocurador fue dejado en libertad y pudo moverse en el país.



El juez también rechazó declarar ilegal el arresto de Rodríguez al establecer que el tribunal pudo verificar el acta del arresto firmada por el propio imputado en la que se evidencia que le leyeron sus derechos.



Junto al exprocurador Rodríguez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.



También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. Además, el exasesor del imputado Miguel José Moya, entre otros.