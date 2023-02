El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional procedió ayer a cesar la medida de coerción consistente en prisión preventiva al ex subdirector Administrativo de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano.



El juez Amauri Martínez vario la medida, al implicado en el caso Medusa, por arresto domiciliario e impedimento de salida del país.



También le impuso una garantía económica de diez millones de pesos (RD$10,000.000) a través de una compañía aseguradora.



El magistrado ponderó que el juzgado tomó esa decisión en razón al haberse vencido el plazo máximo previsto por la ley concerniente a los 18 meses de prisión preventiva.



La procuradora de corte Mirna Ortiz deploró la decisión. Indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislación está adaptada a estos casos”.



También sostuvo que tampoco escuchó el llamado y el clamor de la exesposa del imputado que denunció, el 26 de enero, las constantes llamadas desde la prisión, donde en algunas de ellas él le advertía: “La cárcel no es eterna”.



“El juez entendió que esto tampoco era suficiente para mantenerlo en prisión y que esto era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, precisó la procuradora adjunta.



Mientras que la defensa del imputado manifestó que va demostrar ante el país que todas las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en contra de Alfredo Alexander Solano “no es más que acto de populismo”.



El abogado Yvo Rene Sánchez expresó que espera que “el órgano persecutor se apegue a la Constitución y no intente desacatar ni tropezar la orden del juez Amauri Martínez”.