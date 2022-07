Email it

Será el próximo viernes cuando los cuatro hombres acusados de robar, torturar y matar al joven Frederick Pérez, se enfrenten a la justicia.



Ayer, la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el referido día la audiencia donde le conocerá medida de coerción a los imputados, tras acoger una solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para estudiar el expediente.



Contra Jeremy Rodríguez (Mono Plata), de 20 años; Argenis Morillo (El Rubito), de 19; Cristofer Arredondo (El Prota), de 20; y Reinaldo García (Danyer), la Fiscalía de Santo Domingo Oeste está solicitando que se le imponga prisión preventiva.



En tanto que una menor de edad de 16 años, que también está implicada en el caso y cuya identidad se hace reservas, fue sometida ante la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.



Sobre las acusaciones, el abogado de Rodríguez y Arredondo aseguró que estos no tienen nada que ver con los hechos criminales y que, incluso, pudieran ser testigos del Ministerio Público.



El jurista Mayobanex Ferreras indicó que los dos imputados no fueron a vender el carro robado al joven Frederick Pérez como ha establecido la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.



“La Fiscalía tiene que buscar pruebas a cargo y a descargo, cuando tenemos un cargo de esta índole… deben buscar las pruebas, la Fiscalía solo se empeña una cosa, y muchas veces hasta daña los casos porque solo busca a las pruebas a Fargo, ahí hay dos personas que pudieran ser testigos de este caso”, indicó al habar con la prensa tras ser aplazada la audiencia.



De acuerdo al expediente del Ministerio Público, los imputados se asociaron y planificaron todo un plan para poder robarle a Frederick Pérez, y no conforme con esto decidieron quitarle la vida sin piedad alguna.