Nuevamente se aplazó el inicio del juicio a los implicados en la Operación Coral: ahora, Rossy Guzmán, su empresa e hijo Tanner Fletes, no tienen abogados y deberán en un plazo de diez días designar uno nuevo.



El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 22 de febrero el inicio del juicio a os imputados en el presunto entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos a través de las instituciones castrenses, debido a que el abogado Héctor López Rodríguez notificó el lunes en la tarde, que renuncia a la defensa de la pastora Rossy Guzmán, Único Real Estate y Tanner Flete.



“Tienen diez días, que me parece que es un plazo suficiente para hacer los arreglos y designar e individualizar un defensor, ese defensor debe presentarse e identificarse ante la secretaría del Tribunal”, dijo la presidenta del tribunal Giselle Méndez al informar que trascurrido ese tiempo, si no se notifica la designación de un nuevo abogado, enviará el expediente a la Defensa Pública.



De igual modo, el tribunal dio un plazo de tres días para que mediante instancia depositada en el tribunal las la razones sociales Asociación Campesina madre Tierra, Ministerio Jesús, Vino, Vive y Vuelve e Iglesia Bautista Vida eterna del señor Jesucristo y cualquier otra entidad imputada, identifiquen la persona física que comparecerá como sus representantes en el juicio..



Esto, según dijo Méndez, se debe a que se dio una “situación muy particular con personas jurídicas específica que han discurrido a lo largo del proceso con un representante que en el día de hoy, desconoce esa representación y es un situación que se debe subsanar y corregir porque si algo podemos verificar es que estas partes, sí comparecieron a la audiencia preliminar y hasta el día de hoy, había comparecido a este juicio”.



El tribunal acogió la solicitud del Ministerio público de separar del expediente a la empresa RG y Soluciones Financieras.



Los imputados en el caso son el mayor general y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, el general y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, los generales Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.



Además de Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, entre otras personas físicas y jurídicas.