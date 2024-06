La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, rechazó las declaraciones del director general de Migración, Venancio Alcántara, quien aseguró que no contaba con el apoyo del Ministerio Público en los operativos de detención de inmigrantes ilegales.



En ese sentido, la titular del Ministerio Público reiteró que la institución que actualmente dirige mantiene las puertas abiertas en todo momento, así como las vías institucionales formales a disposición de toda persona que las requiera para cualquier diligencia, sin importar si es un funcionario o un ciudadano.



“La vía más adecuada para resolver cualquier situación, que él sienta que le afecta su trabajo, es mediante el diálogo con las personas correspondientes”, afirmó la procuradora.



Miriam Germán Brito aclaró también que siempre que se ha tenido que tratar algún asunto entre ella y el señor Venancio Alcántara, “lo han recibido sin cortapisas”.



“Esa afirmación del director de Migración está totalmente divorciada de la verdad, porque para las requisas siempre se les ha proporcionado el debido acompañamiento de un miembro del Ministerio Público, como establece la ley cuando se va a penetrar a un domicilio”, agregó.



Germán Brito recordó, además, que, para realizar arrestos en las calles, los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) no necesitan a un representante del Ministerio Público, destacó: “En todo caso, lo que tienen es la obligación de respetar la dignidad de las personas”.



Asimismo, la procuradora general enfatizó que las personas migrantes en la República Dominicana tienen derecho al debido proceso.



La funcionaria judicial aclaró que además la Ley No. 285-04 establece “que en los procedimientos administrativos o judiciales que conciernen a los extranjeros, se respetarán los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución, convenciones internacionales y leyes vigentes”.



Por último, la procuradora valoró como positivos los esfuerzos que se realizan para enfrentar el tráfico de indocumentados y afirmó que este órgano persecutor ha cumplido con su rol en el proceso de regulación de migrantes.



En ese sentido, la magistrada resaltó que, gracias al apoyo ofrecido por la Procuraduria General de la República a la Dirección General de Migración, esa institución ha logrado ejecutar las acciones de su plan de regulación migratoria en la República Dominicana.

Ordena reunir entidades para tratar el tema

El presidente de la República, Luis Abinader, informó que instruyó al secretario de la Presidencia para que convocara una reunión con los representantes de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración. “Le di instrucciones al secretario de la Presidencia para que hiciera una reunión con Migración y el Ministerio Público para ver cuáles son los temas que les afectan”, dijo el mandatario en LA Semanal con la prensa.