Email it

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró ayer que su adjunto Juan Medina no fue removido como inspector general del Ministerio Público por cometer acciones ilícitas o estar siendo juzgado disciplinariamente.



Mediante una nota aclaratoria, Germán Brito pidió el cese de especulaciones y conjeturas que puedan dañar la moral de Medina, destituido en sus funciones como inspector esta semana por decisión del Consejo Superior del Ministerio Público, que preside la funcionaria.



“El deber me obliga a pronunciar públicamente mi pesar por la campaña de imputaciones infundadas y sin aval que ha sido emprendida en contra de nuestro colaborador y procurador adjunto Juan Medina, quien, como ser humano, padre y fiscal de carrera, merece mi respeto y buena valoración”, manifestó.



“La moral es algo fácil de maltratar, difícil de reparar, que nadie tiene derecho a empañar injustificadamente”, agregó Germán Brito, quien dijo estar consciente de que la decisión de sustituir al fiscal Medina, tras dos años siendo el titular de la Inspectoría General del Ministerio Público, ha dado lugar a especulaciones y conjeturas sobre cuáles fueron las razones de este cambio.



Medidas de buena administración



“Lo cierto es que ese órgano tomó medidas de buena administración por cuestiones distintas a las que públicamente han sido comentadas y lo correcto es pedir el cese de los comentarios que puedan dañar su nombre”, expresó sin dar detalles de cuáles son esas especulaciones.



Explicó que el Consejo Superior del Ministerio Público, que está integrado por ella, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, el procurador de Corte Jonathan Baró, la fiscal María Díaz Henríquez y el fiscalizador Juan Pereira, tomó esta decisión “con una disidencia”.



“Incluso cabe señalar que el procedimiento por el que ha sido relevado de sus funciones no constituyó un juicio disciplinario, ni se le imputaron acciones ilícitas como se ha estado difundiendo, sino que se trató de una medida tomada por el Consejo Superior del Ministerio Público con una disidencia, y forma parte de las atribuciones del órgano que presido”, sostuvo.



El pasado lunes, tras rumores, la procuradora general de la República confirmó la destitución de Medina sin dar detalles.

El nuevo inspector fue juramentado el martes

Al día siguiente de confirmar la destitución de Medina, Miriam Germán juramentó como nuevo inspector general del Ministerio Público a José Viterbo Cabral González, quien fue designado recientemente, mediante decreto del Poder Ejecutivo, como procurador adjunto. El fiscal que ocupe este cargo es el encargado de investigar, de oficio o por denuncia, las faltas atribuidas a miembros del Ministerio Público y presentar las acusaciones cuando corresponda. También le corresponde formular y hacer ejecutar programas de inspecciones en las diferentes dependencias del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el mandato del inspector general durará dos años y podrá ser renovado por un segundo y único período consecutivo.