La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó ayer la recusación que hiciera uno de los imputados en el denominado caso Medusa al juez Amauri Martínez.



Durante el conocimiento de la audiencia preliminar, la defensa técnica del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto recusó al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entender que el accionar del juez no constituye una causa de recusación.



La corte, integrada por los magistrados Ysis Berenice Muñiz Almonte, jueza presidenta; Teófilo Sánchez Andújar y Delio Germán Figueroa, dictaron la resolución número 502-2023-SRES-00191 en la que rechazan la recusación planteada por los abogados Ybo René Sánchez Díaz y Manuel Sierra Pérez, durante la audiencia del viernes 12 de mayo de este año, en el caso que se le sigue al referido imputado junto al ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás encartados en ese proceso.



Consideró que las razones planteadas por el recusante no constituyen motivos de los contemplados dentro de las causales de recusación, sino que, por el contrario, el accionar del juzgador hoy recusado responde a su pleno ejercicio de sus funciones de Juez, según lo expresado por el legislador en el artículo 78 de la Norma Procesal Penal.



Refirió que nunca podrá ser admitida la recusación como un medio para impugnar aquellas decisiones con las cuales la parte que recusa no está de acuerdo, indica que, de admitirla, sería cambiar la esencia misma de la figura jurídica de la recusación, cuyo objetivo es apartar al juez del conocimiento de la causa.



La audiencia del caso que se le sigue a Alfredo Alexander Solano Augusto, al exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás encartados está fijada para el viernes 2 de junio, en el edificio de Las Cortes del Centro de los Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo (La Feria).