Sin pruebas acusación depositada contra red de Cesar el Abusador

Santo Domingo – La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aseguró que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional depositaron una acusación que carece de pruebas en contra de los supuestos integrantes de la organización criminal que lideraba César el Abusador.

La manifestación quedó recogida en un acta de audiencia.

El acta de audiencia número 058-2022, recoge el monto en que la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, se percata de que las partes en el caso de la red de César el Abusador se están refiriendo a una prueba que no posee el tribunal, lo que generó un debates entorno a las pruebas depositadas por el órgano acusador y el hecho de que la jueza lo había intimado en varias ocasiones a depositar diferentes elementos de pruebas.

En el ínterin, el Ministerio Público solicita a la juzgadora, mediante una recurso de oposición, que solicite a la coordinación de los Juzgados las pruebas que ellos le habian depositado de manera digital, recurso que le fue rechazado y motivo que el Ministerio Público empezará a invocar el artículo 78 del Código Procesal Penal para pedir la inhibición de la jueza.

Es en este monto cuando Padilla interrumpió la exposición manifestando:

Según narra el documento, la magistrada Padilla consideró que el Ministerio Público le presentó una «acusación desnuda, sin pruebas» que no requiere de un genio para advertir la consecuencia jurídica de la omisión en que incurrió el órgano acusador.

«Es evidentemente observable las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del ex titular de la Especializada Anti Lavado, por esos motivos yo personalmente como presidenta del Juzgado de la Instrucción me inhibo del conocimiento de la presente audiencia y debiera darles vergüenza a todos (…) y con los comentarios vertidos el día de hoy es evidente que no me encuentro en posición de juzgar una acusación que no sé ni cómo calificarla de tan cuestionable que es su contenido como el de las personas que participaron en ella”, sostuvo la magistrada.