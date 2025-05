Ante el plan de regularización de la mano de obra haitiana que piden sectores de la construcción y la agricultura, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y presidente de la Comisión para el seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, pidió tolerancia e indicó que la propuesta debe ser sometida a diálogo y ser vista “con mucho detenimiento”.



El magistrado ofreció las declaraciones ayer en el Congreso Nacional a su salida del acto de reconocimiento que le hizo el Senado de la República por su impronta, legado y exitosa carrera en su vida pública y privada, en beneficio de la nación dominicana.



Abordado por periodistas que cubren la fuente legislativa, Subero Isa precisó que la petición que hacen los empresarios hay que estudiarla con detalle, “porque hay conflictos con Migración y con la propia Ley de Migración, porque ya se ha hecho intentos en algunas ocasiones con la regularización”, subrayó.



“Lo que yo pido es tolerancia con respecto a eso, que se vea con detenimiento. No tengo una posición negativa ni positiva, sino simplemente una posición de que se converse. Yo creo que es un tema para conversar”, enfatizó.



Los sectores construcción y de banano han manifestado que se ven afectados por las deportaciones de inmigrantes haitianos, debido a que la mano de obra extranjera es el sostén de estos dos renglones.



Así lo indicaron Sandy Rodríguez y Héctor Liz, presidente de la Asociación de Promotores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) y productor bananero, respectivamente, quienes externaron su preocupación por la situación que atraviesan estos sectores, por la falta de mano de obra.



Reunión Abinader con expresidentes es un paso “importantísimo”



El expresidente de la SCJ también habló sobre el diálogo que sostendrá este miércoles el presidente Luis Abinader con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía en el Ministerio de Defensa (Mide) para tratar el tema de la crisis migratoria haitiana.



Resaltó que fue una de las primeras personas que sugirió ese encuentro, inquietud que había expresado de manera personal al presidente Abinader, para que se olvidaran de agendas y se reunieran.



Considera que, sin importar que haya temas, acuerdos o pactos, el simple hecho de que los grandes líderes políticos de la República Dominicana se junten a dialogar, el mensaje que envían a toda la nación es que si hay el interés de llegar a un acuerdo, se puede conversar.



“Conversar no mata a nadie…, el simple hecho de que se reúnan, es un paso importantísimo, independientemente si se llega a un acuerdo o no”, reiteró.



Para el magistrado, con el esperado encuentro “se rompió el hielo”, pues hacía muchos años que los líderes políticos de la nación no se reunían con un propósito común, como el de ahora, relativo a la migración. “Yo felicito al liderazgo político nacional”, sostuvo.



Democracia robusta



El presidente del Senado, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), destacó que el encuentro entre los cuatro líderes políticos del país demuestra lo robusta que está la democracia y dijo que es un hecho que debe ser aplaudido por todos los dominicanos.



Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina se reunirán con el presidente Luis Abinader y el exmandatario Hipólito Mejía solo para escuchar al jefe de Estado en relación al tema de la crisis migratoria haitiana.

Destacó que se debe actuar con pulcritud

El Senado de la República reconoció este martes al jurista, escritor y catedrático universitario, Jorge Subero Isa, por su impronta, legado y exitosa carrera en su vida pública y privada, en beneficio de la nación dominicana. Tras recibir la placa de homenaje por parte del presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, el magistrado manifestó que el servidor público debe actuar con pulcritud dentro y fuera de las instituciones donde labora, porque la vida privada se encuentra absorbida por la pública.



Afirmó que aceptaba el reconocimiento con humildad, con el firme propósito y promesa solemne, de no apartarse ni un momento de la conducta que los senadores tomaron en consideración para distinguirlo. Expuso que el trayecto de su vida lo ha trazado con gallardía, valentía, pero con humildad y tolerancia, “y nunca quisiera terminar mis años como aquel gallo de pelea de Barahona, conocido en todo el sur, que luego de ser campeón indiscutible de la región, y por sus certeros golpes de Estefanía o bolsón, terminó empollando huevos”.



Al encabezar el acto solemne, Ricardo de los Santos describió al jurista como un ejemplo a seguir para las presentes y futuras generaciones.