El Tribunal Constitucional dejó ayer en estado de fallo 10 expedientes de acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellos de impugnación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, promulgada el pasado 10 de enero.



La instancia fue conocida por el pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por su presidente, Milton Ray Guevara, en una audiencia pública celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).



El recurso fue presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), a través de los doctores Willy Melvin Castillo Morel, Díaz Alba, Héctor Corniel y Salvador Pérez, quienes objetaron tres artículos de la legislación (el 11, numeral 3; 27 y 56), por ser, según ellos, contrarios a la Constitución.



Los representados del CMD denunciaron que los referidos artículos impiden y limitan el ejercicio del derecho a poder recurrir de manera libre a cualquier persona que entienda que una decisión de un tribunal no le es favorable.



“Si la persona no está de acuerdo, entonces estamos declarando esos artículos de inconstitucionalidad, para que cualquier persona, no solo el Colegio Médico Dominicano, pueda tener acceso a la justicia, a lo que es la Suprema Corte de Justicia, que con esos artículos se ven limitada a una cuantía económica, y no es justo que ninguna persona, por una cuantía económica, se le niegue acceso a la justicia”, manifestó Castillo Morel al conversar con elCaribe.



De igual manera, el pleno del Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo una instancia que ataca la Ley 5880, que establece penas contra las alabanzas al régimen tiránico y antidemocrático de Rafael Leonidas Trujillo, promulgada el 3 de mayo del año 1962.



El abogado Ruddys Antonio Mejía Tineo fue quien sometió la acción directiva y pidió declarar la inconstitucionalidad de la Ley, por supuesta violación de los artículos 7,8, 39, 40, 45, 47, 48 y 49 de la Carta Magna.



Se recuerda que en diciembre del 2020, la alta corte también dejó en estado de fallo otro recurso de inconstitucionalidad en contra del marco legal.



Otros expedientes



El TC también dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0014, contra el Tratado de Extradición suscrito entre la República Dominicana y la República Italiana, del 13 de febrero de 2019, y la Resolución Aprobatoria del 13 de julio de 2022. Asimismo, quedó en estado de falla el expediente que ataca el artículo 11, inciso b de la Ley 11-92, del Código Tributario de la República Dominicana.

Está entre las que el TC dejó en estado de fallo

En la audiencia, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo los expedientes que impugnan el artículo 89 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; el artículo 252 del Código Tributario modificado por la Ley 147-00; el numeral 1 del artículo 91 de la Ley 183-02, que establece el Código Monetario y Financiero del 16 de noviembre del 2002; entre otras instancias.