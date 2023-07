El ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia anunció este sábado que está dispuesta a liderar la conformación de una fuerza multinacional en Haití para apoyar a ese país a la lucha en contra de la violencia de las pandillas en ese territorio.

«A pedido del Grupo de Naciones Amigos de Haití, Kenia ha aceptado considerar positivamente liderar una Fuerza Multinacional a Haití», dijo el ministro de Relaciones Exteriores Alfred Mutua en un comunicado.

«El compromiso de Kenia es desplegar un contingente de 1.000 policías para ayudar a entrenar y apoyar a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger las instalaciones estratégicas», agregó.

REPUBLIC OF KENYA

MINISTRY OF FOREIGN AND DIASPORA AFFAIRS



THE FOREIGN AND DIASPORA AFFAIRS BRIEF

SATURDAY, JULY 29, 2023

NAIROBI



PEACE AND SECURITY FOR A STABLE AND PROSPEROUS WORLD

Following consultations with our partners, we wish to make the following announcement in… pic.twitter.com/aSSJOQiGC1