El negocio ofrece una gran variedad de servicios, entre ellos se destaca la venta de cocos personalizados para bodas

Luis Miguel Jiménez Mota, a sus 28 años, es el visionario detrás de “Koala Coco”, una empresa que ha revolucionado la venta de cocos personalizados en la República Dominicana. Jiménez Mota nos explica que la inspiración para entrar en el negocio de los cocos vino de sus padres. “Mis padres me inspiraron a entrar en este negocio, y quise llevarlo más allá de solo vender agua de coco. Quería crear algo donde la gente pudiera mostrar su marca o algún mensaje en el coco”, comenta. Así nació la idea de personalizar los cocos, y de ofrecer una experiencia única y creativa a sus clientes.



La elección del nombre de la marca no es casual. Jiménez Mota cuenta que los koalas son animales tranquilos, pacíficos y amables, valores que él desea transmitir a sus clientes. “Nos sentimos orgullosos de asociar nuestra marca a los koalas. Creemos que nuestros clientes apreciarán disfrutar de un coco fresco y delicioso en un entorno relajante y acogedor”, explica.



Koala Coco (@koalacocooficial, en Instagram) ofrece una variedad de servicios, entre los que destaca la venta de cocos personalizados para bodas, cumpleaños y eventos en general.



Además, también venden guarapo de caña, entre otros productos. Los cocos que utilizan provienen de diversas fincas ubicadas en la zona costera del este del país, lo que garantiza la frescura y calidad de sus productos.



Uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Koala Coco es la escasez de materia prima debido a la alta demanda y a las sequías. Sin embargo, Jiménez Mota subraya que la clave para superar estos obstáculos ha sido el esfuerzo y la dedicación constante de su equipo. “Nos hemos mantenido firmes gracias a nuestro esfuerzo y dedicación, lo que nos permite sostenernos hoy en día”, afirma.



Para Jiménez Mota, el apoyo de su familia y su fe en Dios han sido fundamentales. “En este proyecto, mi mayor aliado es Dios, debido a que en él pongo mi fe y cada una de mis ideas antes de dar cada paso. Mi familia me ha apoyado constantemente, y mi equipo de trabajo es altamente capacitado y conocedor del producto”, señala. La familia de Jiménez Mota ha jugado un papel crucial, al brindarle no solo apoyo económico, sino también emocional, especialmente en momentos de dificultad.



20 mil, una cifra considerable



Las expectativas para Koala Coco son altas. Jiménez Mota tiene una visión clara: internacionalizar la marca. “El coco de agua es un distintivo tropical y simboliza la cultura de nuestra hermosa República Dominicana. Queremos llevar nuestro producto al mundo”, expresa con entusiasmo. Actualmente, la producción mensual de la empresa alcanza alrededor de 20,000 cocos.



Luis Miguel Jiménez Mota comparte un consejo para aquellos que buscan emprender: “Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, porque cada dificultad es una oportunidad disfrazada de desafío. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”



Luis Miguel Jiménez Mota vive en unión libre con Franchesca Esthefany Cuevas Valdez y es padre de tres hijos. Su familia es su principal motivación para seguir adelante y crear un mejor futuro para ellos.



Koala Coco es más que una empresa; es una manifestación de dedicación, creatividad y resiliencia, que lleva el sabor del coco dominicano a nuevos horizontes y deja una huella en cada cliente que disfruta de sus productos personalizados.