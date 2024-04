El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, manifestó el pasado fin de semana que el organismo espera que este lunes el Gobierno haga el desembolso de los recursos adicionales que serán entregados a los partidos políticos de cara al proceso electoral del 19 de mayo.



El titular del órgano comicial indicó que la Dirección Financiera de la institución aún no ha recibido los recursos provenientes del Estado destinados a ser distribuidos a los partidos políticos, que se entendía estarían el pasado viernes. Los recursos que se esperan corresponden al completivo del 0.5 % de los ingresos nacionales que, durante el año electoral, deberían ser destinados a los partidos políticos para su financiamiento.



“Según el reporte que tenemos de nuestro director Financiero, se iba a materializar el viernes, pero tenemos las expectativas de que será este próximo lunes (hoy).Ustedes saben que hay trámites administrativos del Estado e, inmediatamente, lleguen los recursos, nosotros haremos la distribución correspondiente que establece la norma y nuestras resoluciones”, expresó Jáquez Liranzo tras el acto de graduación de 178 periodistas y comunicadores sociales de distintos puntos del país que fueron formados en el Diplomado Especializado en Administración Electoral, a través del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec).



Formación



Durante el acto el presidente del órgano electoral resaltó que esta graduación es la primera que realiza el Iespec, en calidad de instituto, y que sin lugar a dudas los resultados de esta formación académica no solo fortalecerán la calidad del periodismo, sino que también tendrán un impacto positivo en el papel de la JCE como organizadores del proceso electoral. Esta formación, que inició de manera simultánea en Santo Domingo, Santiago y Barahona, se realizó con el propósito de desarrollar competencias para analizar el funcionamiento de la administración electoral y el componente contencioso, destacando los aspectos más relevantes para los medios de comunicación del país.



Jáquez Liranzo aprovechó ese escenario para resaltar el gran desafío que, a su juicio, tiene el proceso electoral venidero, que es la desinformación.



“Pero sabemos que en ustedes este flagelo que impacta no solamente el proceso electoral de Latinoamérica, sino del mundo, tendrá una visión distinta, tendrán las herramientas”, manifestó.



Paliza fue quien informó sobre entrega de recursos

Sobre la entrega de los recursos a las organizaciones, fue José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien informó que el Gobierno accedería a ello tomando la recomendación de la JCE, aunque bajo una marcada insistencia por parte de los partidos de oposición. Según Paliza, este aporte, que calificó de “histórico”, destaca la disposición del Gobierno de apoyar un proceso comicial equitativo.