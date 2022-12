La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas afirmó que el censo, que inició el 10 de noviembre y se prolongó hasta el 30 del mismo mes, seguirá de manera puntual para cumplir con la cobertura de los que se quedaron sin ser entrevistados.



Miosotis Rivas señaló que ahora están en la fase de levantamiento y dijo que la victoria del censo no se puede medir pensando si el mismo se llevó a cabo en el plazo establecido.



“Aquí hay un punto importante: la victoria del censo no se puede medir si yo lo hice en el plazo que lo establecí, esa no debe ser la medición, debe ser la cobertura”, enfatizó en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez.



Verón, provincia La Altagracia; Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, en especial la circunscripción 1; y el municipio Santiago de los Caballeros son las zonas que necesitan terminar de censarse para cumplir con la cobertura.



“Hemos puesto a disposición de la gente teléfonos para que llamen y poder ver cuáles segmentos no se abrieron”, explicó Rivas, quien añadió que de esta manera podrán hacerlo focalizado en esos lugares.

A propósito de la queja de algunos ciudadanos de haber encontrado la etiqueta colocada en sus casas sin haber estado presente, Miosotis Rivas explicó que hay tres cosas: una censo de población, de hogar y de viviendas, lo que indica que se empadrona a la persona, a la casa y al hogar.



Explicó, en ese sentido, que cuando esto sucede, lo que se procede es a levantar la información de la vivienda “a observación”.



Para completar la cobertura, informó que se trabaja en horario extendido hasta las 9:00 de la noche, por si acaso están coordinando con los condominios enviar a personal interno a completar la cobertura.