El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, rechazó ayer las acusaciones de Amnistía Internacional de que la dominicano sea racista.



Fernández afirmó que ninguna entidad extranjera puede trazar pautas en temas migratorios para la República Dominicana, lo que consideró como una “violación a la soberanía nacional”. “Como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo”, declaró el expresidente de la República, desde Dajabón.



Además de Amnistía Internacional, el expresidente citó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre las entidades que hacen acusaciones infundadas e injustas sobre la República Dominicana.



“Proclamas infundadas. No se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y resultan violatorias a nuestra Constitución”, consideró.



“No somos autoridad en nuestro país, pero como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo”, expuso Fernández.



Dijo que por ejemplo, de manera enfática se atreven a señalar que “las autoridades de República Dominicana deben abstenerse de realizar rechazos en la frontera y que deben suspender las deportaciones forzadas, ya sean individuales o colectivas de personas haitianas”.



“¿Quién le ha dado autoridad a Amnistía Internacional para trazar esas pautas al pueblo dominicano?”, se preguntó el político. Dijo que se puede compartir la filosofía de esas entidades de respeto a los derechos humanos. “Consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de conocimiento de las condiciones específicas y concretas que puedan estar ocurriendo en un país, pueden inducirles a error”, advirtió.



Expuso que las decisiones que desde República Dominicana se adoptan para expatriar ciudadanos haitianos, son las mismas que asumen otros estados respecto a extranjeros ilegales en sus territorios. Dijo que no las razones para las deportaciones ni aceptar campos de refugiados no son por razones de racismo, sino de soberanía.