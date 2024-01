Santo Domingo – El reconocido empresario y ex ministro de la Presidencia Lisandro Maccarrulla, externó que para cambiar la realidad de La 42, se debe potenciar todo el talento que poseen los muchachos y muchachas que habitan en la zona.

Al ser entrevistado en el programa Impolíticamente Correcto, que se transmite por Youtube, con la producción y conducción de Aneudys Santos, Macarrulla confesó que dicho criterio, fue el mismo que utilizó cuando planteó el desarrollo regional de Pedernales y toda la región Enriquillo.

De igual manera, Macarrulla entiende que los jóvenes que viven en la popular calle, no tienen la culpa de su cuestionado estilo de vida.

«Es que la sociedad no les ha dado otra oportunidad. Tú no puedes vivir de espaldas a una realidad social que los llevó a ellos a comportarse de esa manera. Entonces, hay que crear las condiciones para que ellos generen riquezas y tengan oportunidades, porque como están no lo van a lograr», aseguró.