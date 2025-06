Charlie Mariotti: "En cinco años el PRM no ha sabido qué hacer con el sistema educativo dominicano"

El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, criticó la gestión del presidente Luis Abinader, al considerar que, en lugar de avanzar, el sistema educativo ha sido secuestrado por diagnósticos sin soluciones y promesas sin resultados, profundizando la desigualdad.

“Nosotros construimos las aulas, ellos las han llenado de diagnósticos, pero no de aprendizajes. Les dejamos un sistema con cimientos fuertes, y en cinco años no han sabido qué hacer con él”, expresó el exsenador, al referirse a los hallazgos del más reciente Informe Anual del IDEC 2024, donde se evidencia que “las brechas sociales y los bajos niveles de aprendizaje con fatales”.

Mariotti advirtió que mientras el pueblo esperaba un salto de calidad, lo que ha recibido es una administración atrapada en el PowerPoint, confundiendo presentaciones con transformación. “Mucho papel, muchas ruedas de prensa… pero en las aulas los niños no leen ni multiplican con fluidez. Eso no es cambio, eso es maquillar la incompetencia”, dijo.

Mariotti recordó que entre 2012 y 2020 se conquistó el 4% del PIB para la educación, se ampliaron las jornadas extendidas, se construyeron escuelas en cada rincón del país y se dignificó al maestro. “Nosotros dejamos más de 25,000 aulas. Hoy, hay más diagnósticos que cuadernos llenos; más diagnósticos que formación docente real; más burocracia y menos aprendizaje”.

También se refirió a la persistencia del analfabetismo en provincias como Dajabón, Elías Piña y Bahoruco, señaladas en el informe de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) como focos de exclusión histórica. “¿Qué han hecho en cinco años con los adultos que aún no saben leer ni firmar? Nada. Y eso que tienen toda la data, pero no tienen alma para resolverlo. Son ineptos gobernando y eficientes criticando”.

Sobre los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Mariotti aseguró que los mismos “no fueron un favor, fueron una conquista del pueblo bajo los gobiernos del PLD y Danilo Medina. Esa fue una política seria, bien pensada y mejor ejecutada: atención integral, comida caliente, estimulación temprana y educación desde la cuna. Les dejamos una red sembrada en barrios, pueblos y sectores olvidados. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Nada. Ni la expanden, ni la fortalecen, ni la entienden. Prefieren tomarse fotos con las mochilas, pero abandonan las cunas”.

En ese sentido, agregó que “el informe del IDEC no miente: la cobertura se frenó, los niños de la frontera siguen esperando, y lo que se pensó para igualar oportunidades, este gobierno lo ha convertido en vitrina. No fortalecieron al personal, no articularon salud, y mucho menos ampliaron el servicio donde más se necesita. Los CAIPI debieron ser prioridad, pero con Luis Abinader han pasado de política de Estado a página de archivo. ¡Y después hablan de cambio!”, dijo.

Para Mariotti, desde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM): “Quisieron reinventar la rueda, pero el carro nunca arrancó. En vez de educación con propósito, han dado vueltas en círculo por casi cinco años. Y el pueblo… cada vez más desorientado. Así es como se amplían las brechas sociales, se profundiza la desigualdad y se siembra la división entre quienes pueden pagar una educación y quienes solo reciben promesas en formato PDF”.

Sin embargo, sobre las acciones del gobierno, el líder del PLD señala: “Sí, algo han hecho: planes, estrategias, más comisiones que soluciones. El informe lo dice elegante… pero el pueblo lo sufre sin anestesia”.