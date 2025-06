La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), del Ministerio de Defensa (MIDE) se reunió con los pensionados, con las viudas y tutores en la comunidad de San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

La actividad, encabezada por el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD, presidente de la JRFPFFAA, reunió a alrededor de 400 personas procedentes de las comunidades de San Isidro, San Luis, Nuevo Renacer, Villa Felicia y sectores aledaños, quienes participaron activamente compartiendo sus inquietudes y recibiendo atención directa por parte de una comisión de la institución.

«En cumplimiento a las instrucciones Carlos Antonio Fernández Onofre., ministro de Defensa, estamos recorriendo todo el país para encontrarnos cara a cara con nuestros retirados, escucharlos y responder con soluciones inmediatas. En esta jornada entregamos medicamentos esenciales a través de nuestra farmacia móvil, bonos de apoyo económico, equipos médicos y raciones alimenticias», expresó el general Jiménez Sánchez.

Los asistentes escucharon con alegría la llamada en vivo del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa, quien dirigió palabras de aliento y reconocimiento a los presentes, siendo recibido con efusivos aplausos y gran emoción.

«Estamos trabajando todos los días para mejorar sus condiciones de vida y salud por instrucciones del presidente Luis Abinader, seguiremos ampliando los servicios y cada necesidad de ustedes será atendida de manera oportuna, los llevo a todos en mi corazón siempre», manifestó el teniente general Fernández Onofre.

Durante el encuentro se presentaron avances significativos del proyecto de construcción y reconstrucción de viviendas, destacando que próximamente serán entregadas casas construidas desde cero, así como otras que han sido completamente remozadas, en beneficio de pensionados que vivían en condiciones vulnerables.

Asimismo, se puso en conocimiento de los presentes las ventajas que representa la Oficina de Gestión de Créditos de la Junta de Retiro, la cual ofrece financiamientos con tasas preferenciales, permitiendo un importante ahorro a los beneficiarios. También se resaltó el papel activo de la Oficina de Gestión de Empleo, que trabaja para facilitar el acceso laboral a pensionados y familiares, contribuyendo a su bienestar económico.

Durante la jornada se ofreció además una charla informativa sobre los beneficios adquiridos, con énfasis en el programa “Plan Máximo”, asegurando que cada participante comprenda a plenitud sus derechos y servicios disponibles.

En el encuentro fueron entregados electrodomésticos como neveras, estufas, televisores y abanicos, que fueron distribuidos entre los asistentes, como parte de los aportes orientados a elevar la calidad de vida de nuestros pensionados.

El equipo regional acompañó al presidente de la Junta de Retiro en visitas domiciliarias a pensionados que, por razones de salud, no pudieron asistir al encuentro, cumpliendo con las instrucciones del teniente general Fernández Onofre de brindar una atención directa y sensible a cada caso particular.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de mantenerse cercanos a quienes lo dieron todo por la Nación, llevando soluciones reales, apoyo y dignidad a cada rincón donde se encuentren los militares en la honrosa condición de retiro.