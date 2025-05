Muere en el Hospital Jaime Mota una joven que le transfundieron cuatro pintas de sangre

BARAHONA.- El Hospital Jaime Mota informó en nota de prensa el fallecimiento este miércoles en la madrugada de la joven Katherine Miguelina Cuevas Vargas, de 29 años, quién estuvo cinco días interna recibiendo atenciones médicas especializada y monitoreo continuo por parte de un equipo multidisciplinario.

Tras lamentar el deceso de la mujer, el Jaime Mota dijo que esta presentò un cuadro clínico altamente complejo, que incluyó una masa en el pulmón derecho, evidenciada en tomografía de tórax, y una sepsis de origen pulmonar.

“Ante la gravedad de su condición, fue tratada con antibióticos de amplio espectro, como meropenem, debido a que presentaba una leucocitosis de 85,000 glóbulos blancos”, expresa la nota de prensa del centro regional de salud.

Señala que la situación hematológica de Cuevas Vargas, requirió la transfusión de cuatro pintas de sangre, gestionadas por el Banco de Sangre del hospital y por donaciones voluntarias, lo que permitió estabilizar temporalmente su hematocrito hasta un 25%.

Detalle de las transfusiones realizadas:

23 de mayo: unidad No. 1023

24 de mayo: unidad No. 1022

25 de mayo: unidad No. 1033

26 de mayo: unidad No. 827 (prestada por el banco de sangre del hospital bajo protocolo de emergencia).

“Durante su evolución clínica, la paciente presentó una desaturación progresiva, alcanzando un 62% de saturación de oxígeno. Ante esta situación crítica, y en presencia del neumólogo de turno, Dr. Ángel, se procedió a su intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica”, señala el centro de salud regional.

Manifiesta que lamentablemente, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 11:00 de la noche, sin responder a las maniobras de resucitación, por lo que fue declarado su fallecimiento. Por respeto a su dignidad y a la privacidad de su familia, se omiten otros detalles clínicos.

“El Hospital Regional Universitario Jaime Mota extiende sus más sentidas condolencias a los familiares de la paciente, y reitera su compromiso con una atención médica humana, ética y profesional para toda la población”, finaliza señalando la nota de prensa.