En más de 17 allanamientos y operativos ejecutados por la fuerza de tarea conjunta que trabaja en reducir los niveles de delincuencia y criminalidad en el país, se han dado duros golpes al narcotráfico, se logró inmovilizar más de 90 millones de pesos en una semana.



La información fue compartida por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, tras concluir la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana que cada lunes encabeza el presidente Luis Abinader en el palacio de la Policía Nacional.



Al manifestar que en sentido general hay una vinculación entre el narcotráfico y la criminalidad, Joel Santos indicó que bajo ese concepto la fuerza de tarea conjunta intensificó las labores contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado en las últimas 48 horas, aunque muy concentrado durante toda la semana.



Debido a estos trabajos, dijo, se ocuparon importantes cantidades de sustancias narcóticas y elementos como armas, vehículos y otros bienes en varias operaciones que fueron desplegadas en todo el territorio nacional.



A modo de ejemplo, citó, en un solo operativo, en Santiago, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon un cargamento de 2,435 libras de marihuana en cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en varios puntos de la ciudad. Indicó que en esa intervención fueron apresadas tres personas y otras son investigadas.



El ministro de la Presidencia detalló que en la provincia de Santo Domingo, Peravia y Duarte se pusieron en marcha 15 allanamientos, agregado a estos uno importante en el puerto Multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica, donde fueron decomisadas casi 700 láminas de cocaína con un peso de 200 kilogramos.



“De estos operativos, debemos resaltar su importancia porque en la medida en que se combate el narcotráfico y se incrementan todos los tipos de operativos como allanamientos, entre otros, pues hay una correlación estrecha entre estos y la reducción general de la criminalidad tanto en robos como también en homicidios y claramente se reduce el número de heridos. En el sentido general, hay una vinculación entre el narcotráfico y la criminalidad en el sentido general”, indicó.



Sobre el particular, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, indicó que fruto de los operativos de la semana pasada se calcula la inmovilización de más de 90 millones de pesos, pero que en la gestión de gobierno, pasan de 400 millones de pesos inmovilizados. “Eso no tiene precedentes en la República Dominicana”, resaltó.



Sobre el particular, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, indicó que fruto de los operativos de la semana pasada se calcula la inmovilización de más de 90 millones de pesos, pero que en la gestión de gobierno, pasan de 400 millones de pesos inmovilizados. “Eso no tiene precedentes en la República Dominicana”, resaltó. Indicó que la ejecución de estos operativos tienen una mezcla tanto a nivel nacional como con el apoyo internacional en lo que tiene que ver con recopilación de información y de inteligencia.



En cuanto a la tasa actual de homicidios en el país, Joel Santos aseguró que la República Dominicana mantiene desde hace unas semanas 12 muertes por cada 100 mil habitantes a nivel acumulado y que, en el mes de septiembre se situó en 10.10.