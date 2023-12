Por separado, dirigentes de los partidos de oposición respondieron a la acusación de PRM de que las críticas por casos de corrupción buscan desacreditar al Gobierno.



El partido Fuerza del Pueblo (FP) emitió un comunicado en el que respondió a la acusación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sostuvo que el pueblo “está viviendo en estos momentos la peor Navidad de los últimos 25 años, debido a una inflación que ya es inaguantable, con la falta de circulante, la quiebra de cientos de comerciantes y productores, el dólar subiendo, y por primera vez tuvimos un viernes negro que casi no vendió nada”.



Dice que el PRM muestra su desesperación, porque sabe que el dominicano está arruinado económicamente, y ya en “Navidad ni siquiera puede pintar su casita, que es una vieja tradición en el país”.



La FP resaltó que el pueblo se ha dado cuenta que la gente del PRM “no sabe gobernar y la mejor muestra es el engaño de Aerodom, la fiesta de préstamos que lleva el presidente Abinader y el auge de la delincuencia en nuestras calles, que el Gobierno trata de ocultar”.



Explica que los escándalos de corrupción comienzan a aflorar en los medios de comunicación dejan al desnudo la falta de transparencia del gobierno en el manejo de los recursos públicos y mostrando la “doble cara de las actuales autoridades”.



“Los casos del Intrant, Aerodom, Propeep, la tarjeta Solidaridad, el Ministerio de Agricultura, la mafia que denunció el propio ministro de Medio Ambiente con las nominillas y las botellas, la gran estafa que se esconde en los fideicomisos y las recientes denuncias de irregularidades en el Ministerio de Educación, nepotismo entre los funcionarios, entrega por razones políticas de pensiones, entre muchos otros”, enumeró el partido de oposición.



Rechaza también el comunicado del partido de gobierno al establecer que en ninguno de los casos citados “la Dirección de Ética ni el Ministerio Público han iniciado ningún tipo de acción que evidencie una actitud responsable con la persecución de los actos de corrupción”.



En tanto, el dirigente del PLD y miembro del C omité Político, Carlos Amarante Baret, dijo que el comunicado del PRM evidencia desesperación.



“¡La reelección y el PRM están asustao! Comunicado refleja que van en picada en el aprecio popular y, como arrogantes que son, no lo soportan”, escribió el dirigente político en su cuenta X antes twitter. También José Dantés, del Comité Político, criticó la acción del PRM de acusar a la oposición de tratar de desacreditar al Gobierno.



La alianza rescate RD responderá en enero

Héctor Guzmán, coordinador de campaña del PRD, informó que será en enero cuando ese partido responderá al “comunicado mudo” del partido oficial. “Lo que el Gobierno debe hacer es fajarse a trabajar para procurar llevar la cena de navidad a las familias más pobres que no la tienen y dejarse de estar chismeando por su desesperación ante el creciente rechazo de la población por sus metidas de pata y mala gestión”, dijo Guzmán.