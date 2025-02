La figura delo insigne patricio, protagonista del 27 de febrero de 1844, sigue viva como símbolo de valentía

Hoy, 25 de febrero, conmemoramos los 209 años del nacimiento de Ramón Matías Mella, uno de los padres fundadores de la República Dominicana. Nacido en Santo Domingo en 1816, Mella es reconocido como un patriota indomable que, con su valor y estrategia militar, contribuyó de manera decisiva a la independencia del país, y forjó la nación libre que hoy conocemos.



En la noche del 27 de febrero de 1844, Ramón Matías Mella disparó el emblemático “trabucazo” en la Puerta de la Misericordia, una acción que marcó el inicio de la independencia de la República Dominicana. Este disparo simbólico no solo representó el inicio de la lucha armada contra el dominio haitiano, sino que también reflejó el coraje y la determinación de un pueblo que anhelaba ser libre.



Mella, miembro de la sociedad secreta La Trinitaria, fue una pieza clave en los preparativos para la proclamación de la independencia. Su compromiso y habilidades militares fueron fundamentales para concretar la independencia dominicana y sentar las bases de la nación, también, su lealtad a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez fue evidente en cada acción que emprendió.



¿Matías Ramón o Ramón Matías?



A menudo surgen diferencias sobre el verdadero nombre del prócer, pero, el historiador Juan Daniel Balcácer pudo resaltar al periódico elCaribe la confusión existente sobre el orden de los nombres del reconocido patriota Ramón Matías Mella. Para muchos, las dudas giran en torno a si el nombre correcto es “Matías Ramón” o “Ramón Matías”.



Según el historiador Balcácer, la respuesta es sencilla: el nombre del prócer es “Ramón Matías Mella”, tal como aparece en la mayoría de los documentos oficiales y privados. Esta distorsión en el orden de los nombres puede surgir debido a la tendencia popular de enfatizar el segundo nombre, que en este caso es Matías, pero el nombre verdadero de Mella siempre fue Ramón, como se constata en diversos registros históricos.



El periódico elCaribe también tuvo la oportunidad de consultar al historiador y geopolítico Iván Gatón, quien destacó la figura de Ramón Matías Mella como un hombre de responsabilidad y firmeza. Según Gatón, una de las características que se resalta en Mella desde su juventud fue su carácter decidido, particularmente durante su participación en el servicio militar obligatorio.



Este aspecto de su personalidad, señala Gatón, fue clave en la construcción de su rol como líder durante los momentos más cruciales de la lucha por la independencia y la restauración de la República Dominicana. Mella no solo se destacó por su valentía, sino también por su disciplina y compromiso con la causa patriota.



Ramón Matías Mella fue mucho más que el hombre del trabucazo. Tras la independencia, desempeñó cargos clave en el Gobierno, como comandante de armas, ministro de la Guerra, y gobernador de Santiago. Su rol en la defensa de la República fue crucial, no solo en el 1844, sino también en los años posteriores, cuando se unió a la lucha en la Guerra de la Restauración.



A lo largo de su vida, Mella luchó incansablemente por la soberanía nacional, y se enfrentó no solo al enemigo exterior, sino también a los desafíos internos que amenazaban a la joven República.



Ramón Matías Mella falleció el 4 de junio de 1864 en Santiago. A pesar de su origen humilde y de su vida marcada por la pobreza en sus últimos años, Mella sigue siendo un símbolo de sacrificio y dedicación. Su deseo de que su cuerpo fuera envuelto en la Bandera Nacional al morir, refleja su amor inquebrantable por la patria.



El legado de Mella ha sido reconocido a lo largo de los años por su valentía en la juventud que lo definieron como un hombre visionario. En la actualidad, su figura es honrada en diversos monumentos, lugares históricos, espacios educativos en todo el país y su lucha y perseverancia continúa siendo un referente para el pueblo dominicano.

La UASD rinde homenaje a Mella en el 209 aniversario de su natalicio



La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) depositó una ofrenda floral, para conmemorar el 209 aniversario del natalicio del patricio Matías Ramón Mella, en el busto erigido en la sede central de esa academia en honor al insigne patriota.



La actividad fue encabezada por la vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa, junto a otras autoridades de esa institución de estudios superiores.



“Reciban todos un saludo oficial en nombre del maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de nuestra universidad y el mío propio, agradeciéndoles su presencia en este acto con motivo al natalicio de Matías Ramón Mella Castillo, para rendir homenaje y recordar a nuestro patricio”, expresó Sosa.



Dijo que la academia estatal como primera universidad de América tiene la responsabilidad histórica de preservar y difundir el legado de “ nuestros héroes y heroínas, lo cual estamos aquí como símbolo de respeto y admiración por su valentía, patriotismo y compromiso inquebrantable con la libertad de la nación dominicana”.



Manifestó que Ramón Matías Mella Castillo demostró determinación cuando sin titubear disparó aquel histórico trabucazo el 27 de febrero de 1844, lo que marcó la senda para la acción y la resistencia frente a los adversarios.



Señaló que como uasdianos y herederos de la historia y guardianes del pensamiento crítico “nos corresponde honrar su memoria no solo con palabras, sino con acciones que fortalezcan la democracia, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo”.



“Hoy al depositar esta ofrenda floral, fortalecemos nuestra identidad nacional y reafirmamos nuestro compromiso con su legado. Que su ejemplo nos motive a seguir luchando por una sociedad más justa, más educada y más libre”, dijo Sosa.