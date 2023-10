La formación tecnológica llegará a 80 comunidades vulnerables, repartidas en distintos puntos de la geografía dominicana. Esta labor educativa está impulsada por la ONG Food for the Hungry Dominicana y su programa EduLabs, que comenzó a operar este 26 de octubre.



La iniciativa tiene como meta impactar a más de 23 mil familias dominicanas. Para lograrlo instalará modernos laboratorios tecnológicos, con una robusta conexión a internet en 80 escuelas públicas del Gran Santo Domingo, Monte Plata, Elías Piña y San Juan de La Maguana.



Más de 90 mil niños, jóvenes y adultos serán capacitados en alfabetización digital (navegación en línea, herramientas de productividad y seguridad en línea); habilidades tecnológicas para el empleo; aprovechamiento de herramientas digitales para la educación; e innovación.



En el caso de los niños y jóvenes se implementará, adicionalmente, un refuerzo educativo de lectoescritura y matemáticas, artes y ciencias.



El acto inaugural de EduLabs se efectuó en la escuela John F. Kennedy, en Santo Domingo Este. Espacio que congregó a la directora ejecutiva de FH Dominicana, Rocío Cruz; la directora del distrito 03 del Ministerio de Educación, Eduvigen Rosario; Luis Marín, Director Global de Ecosistema y Alianzas en Educación de Intel; David Hartshorn y Scott Gostisha, de Geeks Without Frontiers; Fernando Sanz, de Smart Technologies; Roger Clark, de Appliansys; la directora de la escuela, María Cristina García, y la estudiante Yeimi Lisset Castro.



“Para nosotros en FH Dominicana, que tenemos más de 40 años de trabajo en el país, este es un paso muy importante. EduLabs representa un compromiso mayor con las comunidades en las que hemos tenido incidencia en este tiempo. Un estrecho compromiso con su superación, con su educación y con sus anhelos de un futuro mejor”, expresó la dirigente de la ONG.