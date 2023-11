Los trabajos de readecuación de varios centros educativos marchaban lentos

Tras las torrenciales lluvias registradas durante el fin de semana, que provocaron la suspensión de la docencia durante lunes y martes, para evaluar las condiciones de las escuelas, el día de ayer a pocas horas de dar inicio a las clases, se observaban lentos los trabajos de readecuación de varios centros educativos.



Durante un recorrido realizado por varias escuelas del Gran Santo Domingo, algunos directores esperaban por la ayuda del Ministerio de Educación y de otras instituciones del Estado, luego de haber sufrido el azote de las lluvias.



Se recuerda que las lluvias de la semanas pasada: “Es el evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en la República Dominicana, han caído, sobre áreas específicas, 431 milímetros, eso es versus 266 mm que cayeron el 4 de noviembre de 2022”, precisó el presidente Luis Abinader tras emitir la decisión de suspender la docencia.



En la Escuela Básica Aruba en la 70 del sector de Cristo Rey, se cayó el poste del tendido eléctrico que alimenta el centro educativo, en la zona de juegos que divide el área de kínder del patio de los demás niños.



El mismo día que sucedió el hecho su directora Alcelma Carrasco asegura que reportó lo sucedido al director del Distrito Educativo No. 15-04, Eddy Chavez Placencio y que ha realizado varios reportes a la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur y aún no se han dado cita en la escuela.



El establecimiento que alberga 754 estudiantes, también recibió inundaciones durante el aluvión del sábado 18 de noviembre y pasado el mediodía de ayer seguía esperando por la ayuda.



“Gracias a Dios el centro está en condiciones óptimas para iniciar las clases mañana, pero hasta que no levanten el poste de luz, se lleven las ramas y levanten las verjas no podemos comenzar. Esta área es lo único que nos evita iniciar las clases mañana”, expresó la directora.



Otros centro educativos afectados en Santo Domingo Oeste



Otro centro educativo que vivió los efectos de la descomunal lluvia fue el Politécnico Las Américas en Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde el desborde de la Cañada de Guajira, que corre por la parte de atrás del centro, provocó el derrumbe de una pared.



Esto desencadenó una inundación que causó que 10 aulas se llenaran de agua, de igual manera los dos comedores y gran parte del centro.



El desborde de la Cañada de Guajira casi alcanzó la altura de las ventanas de las aulas, al tiempo que también afectó las puertas corredizas del parqueo del centro educativo.



Vale la pena resaltar que esta pared durante el aluvión que ocurrió el 04 de noviembre del pasado año se derrumbó y hace ocho meses atrás fue reconstruida y tras las lluvias del sábado 18 volvió a caerse.



La directora del politécnico Las Américas, Silvia Castro, trabajaba junto al personal administrativo y 10 conserjes desde el día de ayer para tratar de adecuar este centro para recibir a los estudiantes.



Otro derrumbe que ocurrió fue el de un árbol de gran follaje que cayó en la Escuela Básica La Milagrosa, que provocó que la ruptura de la verja, la cual ahora obstaculiza una de las puertas de entrada del centro educativo, que está ubicado en La Agustinita en el Distrito Nacional.



La directora de La Milagrosa, Miriam Soto, se enteró por vía de los vecinos de lo que pasó en la escuela, por lo que reportó al Ministerio de Educación lo sucedido en el centro educativo que alberga 338 niños en las dos tandas regulares de docencia.



La directora Soto afirmó que en el caso del centro educativo que dirige realizó el reporte el domingo y el día de ayer llegó la ayuda de parte del Ministerio.

La Escuela Básica Aruba en la 70 del sector de Cristo Rey. Escuela Básica La Milagrosa en La Agustinita en el DN. Directora del politécnico Las Américas, Silvia Castro, limpia.

Muchos centros terminaron de limpiar

Otros centros Educativos visitados fueron las escuelas Filomena Canalda González, en el sector de Villa Aura, la cual fue limpiada luego de resultar inundada por el aluvión del sábado.



De igual manera, la Escuela Fabio Motos y el Centro Educativo Juan Bautista Zafra, en el sector de Los Mina en Santo Domingo Este.



Se recuerda que el sábado 18 de noviembre la República Dominicana vivió uno de los momentos más trágicos de su historia tras la caída de la mayor lluvia que ha tenido el país, causada por una vaguada, que dejó como resultados 24 muertos, 3,571 viviendas afectadas, 22 destruidas, 17,855 desplazados, 879 albergados, y 45 comunidades aisladas.