Destaca el trabajo de su equipo de campaña y promete trabajar de manera incansable por la victoria en el 2024

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre los Aspirantes a la Candidatura Presidencial (Conap) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró a Abel Martínez como ganador de la consulta de simpatía, lo que lo convirtió en su candidato presidencial para las elecciones de 2024.



En un acto realizado en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez y con varios miembros de su Comité Político, Alejandrina Germán, coordinadora general de la Conap, refirió que Martínez obtuvo 213,185 votos, equivalentes a un 60.68 %, y calificó de histórico el proceso de este domingo.



A Martínez le siguieron Francisco Domínguez Brito con 73,745 votos (20.64); Margarita Cedeño, 57,987 votos (16.23); Maritza Hernández, 3,795 (1.06%) y Karen Ricardo, 2,706 (0.76%). Luis de León, que se retiró para apoyar a Margarita, pero de acuerdo con los estatutos lo hizo tarde, obtuvo 1,581 votos (0.44%).



El acto en la Casa Nacional fue encabezado por Danilo Medina, presidente del partido; Charlie Mariotti, secretario general, Maritza Hernández, Karen Ricardo, Francisco Domínguez Brito y el propio Abel Martínez. No acudió Margarita Cedeño.



Medina levantó la mano de Abel en señal de triunfo, en compañía de los demás aspirantes presidenciales.



“No le fallaremos al país”



Martínez agradeció el respaldo obtenido en el proceso y felicitó el accionar de los otros cinco compañeros aspirantes y de sus simpatizantes a quienes extendió una invitación sincera para desde ahora, trabajar unidos de cara a las elecciones presidenciales del 2024.



“Estamos agradecidos de Dios y todos los dirigentes de nuestro partido y de los miles de simpatizantes que se movilizaron para depositar ese voto de confianza que nos compromete hoy mucho más, para trabajar de manera incansable, unificando nuestro PLD, atrayendo fuerzas vivas y sumando a todo el dominicano que ame su país y se sume en esta cruzada por la dignidad, el respeto a nuestra Constitución, a nuestra soberanía, y sobre todo, caminar con pasos firmes y seguros para devolverle a la familia dominicana la dignidad, las oportunidades de desarrollo y el orgullo de ser dominicanos”, expresó Abel Martínez.



Destacó el trabajo titánico de los presidentes de comités intermedios, a quienes definió como los grandes fajadores en el terreno electoral, así como a los dirigentes de los sectores magisterial, salud, construcción, abogados, y todos los que desde el sector externo hicieron su triunfo posible.



“Agradecer al presidente de nuestro partido, el compañero Danilo Medina, a los miembros del CP y del CC que desde hace más de un año, se lanzaron junto a este proyecto a recorrer todo el país, despertando el entusiasmo entre los peledeístas y los comunitarios; gracias a los diputados, a los dirigentes de la municipalidad, y a todo el que desde cualquier área aportó su granito de arena para sellar este triunfo, que como he dicho, es el primer paso para llegar a la presidencial de la República, con el orgullo de representar a mi partido”, puntualizó Abel, quien además de todo su equipo de trabajo, agradeció el apoyo, soporte e integración total de su esposa Nahiony Reyes, de quien aseguró, seguirá recorriendo el país a su lado.



“Lo mejor está por venir. Toca trabajar compañeras y compañeros, junto a lo mejor de nuestra sociedad, para devolverle la sonrisa y la esperanza a los rostros de nuestra gente. No es momento de bajar la guardia porque nuestra Patria nos necesita, nos llama; urge encauzar la nación por senderos del desarrollo, de seguridad, de estabilidad económica y de tranquilidad; en agosto del 2024 se van y empezará una era en la que juntos, construiremos una República Dominicana a otro nivel”, aseguró.



Felicitaciones



La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, reconoció su derrota en la consulta del PLD y felicitó a Abel Martínez. Cedeño afirmó que participó en el proceso del PLD para escoger a su candidato presidencial “en buena lid y dispuesta a acatar sus resultados”.



“Por eso, felicito al compañero Abel Martínez, que ha sido favorecido con los votos en esta jornada”.

Domínguez Brito, por su parte, tambiéen felicitó a Abel y expresó su agradecimiento a todo el equipo que le acompañó en el proceso de consulta. “No pudimos lograr nuestro objetivo, en este momento, un proyecto moral y ético para mejorar la vida de la gente continuará desde el PLD. Siempre actuaré con apego a los compromisos asumidos por nuestro proyecto: Servir al partido, para servir al pueblo”, manifestó.



De su lado, Karen Ricardo sostuvo que todos tienen que integrarse al resultado de la consulta que tuvo la organización política. “Esto es una fiesta de la democracia y los compañeros, todos, tenemos que integrarnos. Este es nuestro partido y la unidad del partido tiene que estar por encima de cualquier interés”, resaltó.

La votación del PLD transcurrió sin inconvenientes mayores. Johnny Rotestán

Destacan participación en el proceso

La presidenta de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes a la Presidencia (Conap), Alejandrina Germán, sostuvo que más de medio millón de ciudadanos acudieron a votar en la Consulta del partido morado. Sostuvo que la masiva votación interna del PLD demuestra que es la fuerza política más importante de la República Dominicana, además de que manifiesta que la organización crece y se fortalece. “Hicimos un proceso hermoso, en armonía, con buenas relaciones, con respeto mutuo y sobre todo con apego a los principios y valores del PLD. Esto nos permitirá que todas las personas que nos apoyaron van a caminar junto a nosotros para volver al poder”.