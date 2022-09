Email it

Tras el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph reaccionar la mañana de este viernes en contra del presidente Luis Abinader, asegurando que éste no entiende nada de la crisis social y política que vive su país, el mandatario señaló no tener comentarios sobre esa persona, y que la misma se tendría que escuchar por tweet y de lejos.

“No tengo comentario sobre esa persona lo tendremos que escuchar por tweet y de lejos”, indicó.

Añadió que el tema de Haití no representa ningún temor.

“Nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo necesario para mantener la frontera como esta hoy en paz”, expresó.

El jefe de Estado enfatizó que este viernes ante las manifestaciones que han surgido en Haití, el mercado funciona con total tranquilidad y si ninguna alteración.

De igual manera, indicó que se dieron a conocer unas fotos e información falsas sobre el mercado de la frontera.

“Salieron algunas fotos que negamos sean del lado de nuestra frontera, esto se produjo en la puerta del lado haitiano que es muy común. Todo lo que se dijo ahí es falso. Es mas estamos determinando de donde vino esa información´´, dijo el mandatario