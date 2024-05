Abinader a la oposición: «le abrimos las puertas a nuestros planes»

ESCUCHA ESTA NOTICIA

De cara a las elecciones del 19 de mayo, el presidente Luis Abinader aseguró que el PRM obtendrá una victoria con resultados «históricos». No obstante, hizo un llamado a la oposición de cara al futuro post-elecciones, haciéndoles un llamado a incorporarse a, lo que considera, son los objetivos-país.

«El que guarda odio en términos generales en su vida, sería una persona peligrosa para administrar algo importante. Esos son temas que deben dejarse a un lado y pensar en los objetivos país, más allá de los temitas pequeños. La oposición no ha estado de acuerdo en estos últimos años en nada, aunque nosotros le abrimos las puertas a cada uno de nuestros planes» sostuvo Abinader este jueves en entrevista exclusiva para CDN37 y elCaribe, la última de esta campaña electoral.

«Un ejemplo de ello, cuando se opusieron a la segunda vacuna, que de no darse no hubiésemos podido abrir el país. Se opusieron a proyectos de desarrollo como Pedernales, pero esto es parte de la democracia. Pero hay que ser sensatos y ahí están los números. Una política de sensatez es la que más avanza y no solo aquí, sino en las partes más desarrolladas del mundo», sentenció.

Durante la conversación, el también candidato presidencial detalló parte de los retos a futuro, de continuar al frente de los destinos del país luego del 19 de mayo.

«Un proyecto fundamental para la siguiente gestión es ampliar el sistema de transporte de la Ciudad de Santo Domingo. Tenemos que hacer el tren urbano, que irá del centro de la ciudad a Boca Chica. También tenemos que hacer el teleférico que va desde el Km 9, hasta el Km 12 de Haina. Esperamos que sea la ciudad mejor conectada de Centroamérica y el Caribe. Esa es una parte importante en términos de infraestructura, terminando todas las circunvalaciones, los dos muelles de cruceristas en Samaná, y el proyecto logístico de Manzanillo».

En este sentido, agregó. «El cambio sigue y queremos que siga con los proyectos que están por venir. En los momentos más difíciles de gobernar hemos logrado el menor índice de pobreza».

El mandatario envió un mensaje a toda la ciudadanía, de cara a este domingo 19 de mayo. «quiero aprovechar este momento para pedirle a la población que vaya a votar, por el partido que sea y el candidato que sea, pero que lo hagan. Tiene que ir la mayor cantidad de personas a votar».

