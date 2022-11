Email it

El presidente Luis Abinader aseguró que, a pesar de las noticias que hay sobre la economía mundial para el 2023, República Dominicana será “la luz y el faro de Latinoamérica como lo hemos sido estos años tanto en la recuperación de la pospandemia, la económica y en muchos otros sectores”.



Tras recibir un reconocimiento de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) “por ser la chispa inspiradora de la recuperación económica y del empleo pospandemia en la República Dominicana”, el mandatario vaticinó que el crecimiento será de entre un entre un 4 y un 5 por ciento o quizás superior porque las noticias que surgen que pueden perjudicar a la economía mundial no necesariamente afectarán a República Dominicana.



“Nuestro país tiene una matriz de producción muy diversa que es la fortaleza de nosotros; por un lado, tenemos el turismo, por el otro las zonas francas, en el caso de la balanza de pagos y las divisas tenemos las remesas, tenemos también un fuerte sector agropecuario, tenemos un fuerte sector industrial y lo recuperamos durante la pandemia, tenemos un sector construcción muy dinámico por lo que estoy muy optimista con la economía dominicana”, manifestó el primer mandatario.



El jefe de Estado consideró que esos datos posibilitarán reproducir el crecimiento de este 2022 que se estima en un 5 o 5.5 por ciento, lo que no es solo un logro del Gobierno porque hacen sus aportes los sectores comercial y empresarial sin los cuales no hubiera sido posible.



“Ese tejido, esa alianza que desde que llegamos al Gobierno hicimos con los sectores productivos, que muchos la critican, es lo que realmente ha ayudado a esta economía y la va a seguir ayudando”, expresó.



Adelantó que los datos que recibió sobre las proyecciones del turismo para este mes muestran, otra vez, cifras récord, lo que contribuye al consumo y ayuda al desarrollo y al crecimiento económico, lo que se suma al crecimiento de las zonas francas que se estima en un 20 por ciento.



Manifestó su satisfacción por estar en el encuentro y por la unidad del sector que posibilita al Gobierno la interacción con el sector para darles más apoyo y desarrollar proyectos conjuntos. Recordó que las mipymes, de las cuales el sector comercio es parte, son motor de la economía dominicana y siempre contarán con el respaldo de su gestión para desarrollar acciones en favor del país.



Dijo que con ese sector se ejecutará el proyecto “Del campo al colmado”, el cual, a través del Merca Santo Domingo posibilitará poner los precios de los artículos entre los productores y los comerciantes y con ello eliminar márgenes irracionales de intermediación que en muchas ocasiones se originan en la distribución.



“De esa manera llevamos precios justos a los productores y a los consumidores que es el equilibrio que tiene que lograr todo gobierno”, acentuó el jefe de Estado al asegurar que continuará apoyando la unidad del sector porque será fructífera para el comercio y al país.



Reconocido en congreso Fenacerd



El mandatario fue reconocido en el acto de clausura del décimo congreso nacional de la organización que tuvo como lema: “Cambio, sostenibilidad, y consolidación del comercio y las mipymes” y juramentación de su nuevo Consejo de Directores, en el cual, en las palabras de palabras de apertura, Ricardo Rosario destacó que el mandatario hizo posible la unificación del sector comercio y otorgó facilidades a ese sector por la importancia que tiene para el país.



“Gracias a Dios, en su gobierno, hemos tenido el apoyo de Promipyme, Agricultura y el Banco Agrícola, lo que hace posible garantizar la seguridad alimentaria del país”, manifestó el dirigente comercial.



Acompañaron al mandatario en la actividad, además del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; los directores del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Porfirio Peralta; del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Ulises Rodríguez y del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán.

Bisonó resalta rol del sector comercio

En las palabras de exhortación a los comerciantes, el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que Fenacerd ha sido y pieza clave para que el país saliera exitoso de la crisis internacional de precios. “Fueron responsables claves de que el país, estuviera abastecido de mercancías plenamente, mientras veíamos con preocupación solidaria lo que ocurría en diferentes latitudes alrededor del mundo”, enfatizó el funcionario.