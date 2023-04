El 88 % del perímetro lineal del mar Caribe se encuentra bajo ataque del sargazo, situación que afecta las costas de todos los países que componen esta región. Este año se esperan cifras récord de la llegada de estas algas, debido a que hasta febrero de este año se habían producido alrededor de 30 millones de toneladas, que afectanla vida marina, causan mal olor y mal aspecto en las playas.



En el caso de la República Dominicana, según explicó ayer el presidente Luis Abinader, el sargazo no solo está golpeando al turismo -que es el mayor motor económico del país-, sino también a las termoeléctricas de esta nación que se encuentran cerca de las costas; al funcionamiento de los puertos y a los pequeños pescadores de varias regiones de este territorio.



“No solamente está afectando el turismo (…) Quiero confesar que hace unos días, en el Gabinete de Energía tuvimos una alerta, porque varias plantas termoeléctricas que están ubicadas al lado de la costa, pues prendieron sus bombillos rojos porque ya les estaba afectando (el sargazo) y les afectó un tiempo la generación y tuvimos que inmediatamente tomar las medidas para que eso no afectara ya la oferta de energía durante esas horas”, expresó el mandatario al participar en el seminario “Retos y Oportunidades de la Gestión del Sargazo para el Turismo de República Dominicana”, en el cual se abordó el problema y se habló sobre las posibles soluciones.



La acción concreta



Tras explicar los efectos negativos de la incidencia de este fenómeno en el país, el jefe de Estado anunció que desde el Gobierno se iniciarán acciones diplomáticas para, a través de una de las organizaciones multilaterales, declarar de emergencia la situación de manera conjunta para unirse a las investigaciones sobre el tema y así buscar una situación que, desde su punto de vista, debe ser pragmática. Para las investigaciones del país, anunció la inversión de un millón de dólares.



Al tomar la palabra en el acto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, ofreció los datos de la situación. El funcionario detalló que todo el sargazo que entra al mar Caribe, no sale y se esparce en una superficie de 2 millones 709 mil kilómetros cuadrados, y afecta al turismo, que es la principal actividad económica de por lo menos tres de los veinticinco países que forma la geopolítica de la referida región.



De acuerdo con sus palabras, se estima que este año será record, porque hasta el mes de febrero de 2023, se había producido alrededor de 30 millones de toneladas de sargazo, cuando en todo el año 2022 se generaron 63 millones de toneladas. “Cuando el sargazo se acumula en grandes cantidades en las costas, puede afectar la vida marina al reducir la cantidad de oxigeno disponible en el agua y bloquear la luz del sol, causar mal olor y aspectos desagradables en las playas. Se cita a nivel científico que el aumento en la cantidad de sargazo se debe a factores como el cambio climático y a la contaminación arrastrada desde tierra adentro por los ríos y llevada al mar, donde ha servido de fertilizante para estas algas”, puntualizó.



Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del seminario para tomar la mejor decisión de una realidad que afecta a gran parte de la región. “Es otro reto más que tenemos por delante para conocer y promover mejores prácticas para el manejo integral del sargazo”, dijo el ministro Collado en la apertura del seminario que duró todo el día.

El presidente Luis Abinader y los ministro de Turismo y Medio Ambiente, David Collado y Miguel Ceara, encabezaron acto.

“El manejo del sargazo no es barato ni sencillo”

La investigadora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, Brigitta I. Van Tussenbroek, habló sobre las formas en que se puede utilizar el sargazo y entre las opciones, mencionó que sirve como materia prima para hacer ladrillos o como biomasa. Pero, advirtió que “el manejo del sargazo no es bato ni sencillo” porque se necesitan recursos para crear cultura más la inversión para el procesamiento y luego encontrar mercado para los productos que resulten.



“Tenemos que hacerlo rápido, no tenemos mucho más tiempo”, señaló antes de explicar que se trabaja en legislaciones y otros aspectos estratégicos.



“Tenemos que tener pendiente que no hay una única solución. Hay soluciones comunes, sí, porque el procedimiento básico ahí está, pero al final de cuentas, cada región tiene su idiosincrasia, tiene sus propios problemas y tiene que adecuar soluciones, no hay soluciones únicas. La valorización es importante porque va a costar, pero puede generar empleos, puede generar industrias y tenemos que incentivar que quieran entrar en esto”, dijo.



Señaló, en tal sentido, que esas recomendaciones y propuestas son el resultado de su experiencia como investigadora en el área.