Email it

RD plantea nuevamente que la crisis por la que atraviesa Haití debe ser enfrentada por la comunidad internacional

El presidente Luis Abinader volvió a plantear su postura de que la comunidad internacional es la que definitivamente debe asumir el problema de Haití con un mayor compromiso, y que de manera urgente se trabaje por su pacificación y recuperación.



En esta ocasión planteó su posición con respecto al tema de inseguridad que atraviesa Haití, a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, quien llegó a la República Dominicana en la mañana de ayer miércoles.



Los detalles de las reuniones que sostuvo la diplomática estadounidense en el Palacio Nacional loa dio a conocer el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno.



“Se le relató a la subsecretaria Sherman la difícil situación de la seguridad ciudadana en Haití, por el tema de la expansión del control de las pandillas en el territorio haitiano y los efectos nocivos que eso tiene para la República Dominicana que comparte frontera con un país que está viviendo una situación de inseguridad que cada día se agrava más”, informó.



El vocero de la Presidencia dijo que el presidente Luis Abinader revalidó la posición que la República Dominicana ha venido externando en los foros internacionales, de que la única solución a la situación de inseguridad de Haití es la intervención dela comunidad internacional.



“Una y otra vez la República Dominicana compartió con la subsecretaria Sherman el gran peso que representa en nuestro presupuesto, específicamente el presupuesto de salud, la solidaridad practicada a diario por la República Dominicana hacia Haití”, recalcó.



El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental destacó que el presidente de la República resaltó que a un país en vía de desarrollo, como la República Dominicana, lleno de problemas, no se le puede exigir ni pedir más que el esfuerzo que hace de cooperación para con Haití.



“El presidente repitió la posición de República Dominicana de que no hay una solución dominicana para el problema haitiano e insistió en que la comunidad internacional debe llegar a un consenso para intervenir en Haití”, añadió.



De acuerdo con Homero Figueroa, la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos fue sensible y dijo conocer en detalle la situación de Haití.



Durante el encuentro, Wendy Sherman externó la preocupación que tienen los Estados Unidos con respecto a la situación de inseguridad que atraviesa el país caribeño.



Pide retirar alerta migratoria en RD



Antes de la reunión con el presidente Abinader, Wendy Sherman sostuvo un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de la Presidencia, Joel Santos; de Economía, Planificación y Desarrollo Pavel Isa y de Industria y Comercio Victor (Ito) Bisonó.



Allí, el canciller dominicano planteó la situación presentada el pasado año, cuando la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana alertó a los ciudadanos estadounidenses de piel oscura sobre el incremento de los operativos que ejecutaba la Dirección General de Migración (DGM).



Álvarez refirió a la diplomática estadounidense que a raíz de esta alerta, lanzada en el mes de noviembre del 2022, “la República Dominicana ha podido contabilizar 35,000 visitantes que han dejado de venir a nuestro territorio”.



“Le planteamos el impacto que tiene esa decisión del Departamento de los Estados Unidos y cómo ha impactado el flujo turístico en la República Dominicana”, expresó el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, al dar un resumen de los temas desarrollados durante el encuentro.



Según lo dicho por Homero Figueroa, la subsecretaria de los Estados Unidos “se comprometió a hacer los esfuerzos necesarios para que la República Dominicana logre el objetivo de recuperar su estatus anterior”.

La alerta migratoria de los Estados Unidos, surgió a raíz de los intensificados operativos migratorios que están llevando a cabo las autoridades dominicana, destinados a detener a aquellos que son inmigrantes indocumentados, especialmente, personas de ascendencia haitiana.



Otros temas tratados en la reunión



En este encuentro, además de la situación de Haití, se trataron temas como el resultado de los combates de la República Dominicana al narcotráfico en los años 2020, 2021 y 2022 y la evolución del acuerdo firmado en septiembre del año pasado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dicho convenio da inicio formal a las negociaciones para incluir a la República Dominicana entre los países socios de Global Entry, una iniciativa que agiliza trámites de entrada a territorio estadounidense.

Agradece apoyo en lucha contra la corrupción

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que el presidente Luis Abinader agradece a través de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, al presidente Joe Biden, por el reconocimiento a la implementación de políticas públicas de transparencia y de lucha en contra de la cultura de la corrupción. Durante el encuentro con el equipo del Gobierno dominicano, Wendy Sherman anunció que los Estados Unidos aportarán US$6 millones para fortalecer las capacidades de la República Dominicana de atraer inversión directa en el sector industrial que contribuya a cadenas de suministros seguras y resilientes. También apoyará el desarrollo económico en la región noroeste.

Diplomática

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, dijo conocer en detalle la situación de Haití.