El presidente dice que desde el inicio el conflicto en Oriente Medio ha provocado impactos económicos

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó ayer su respaldo a la paz internacional en medio de las crecientes tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán, y sus efectos colaterales en la región del Medio Oriente.



Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader fue consultado sobre la postura del Gobierno dominicano frente a los recientes ataques aéreos realizados por Estados Unidos en territorio iraní. En respuesta, el mandatario citó un mensaje reciente del expresidente estadounidense Donald Trump: “El último tuit que yo vi hoy del presidente Donald Trump dice vamos a trabajar para la paz, y yo estoy de acuerdo”, afirmó.



Abinader indicó que desde el inicio del conflicto entre Israel (aliado de EE.UU.) e Irán, la situación geopolítica ha alterado la paz global y ha provocado impactos económicos, especialmente en los precios de los hidrocarburos.



“Nosotros estamos desde esa fecha analizando, ni siquiera te voy a decir día a día, hora a ahora los precios, analizando la situación y ver qué medidas podemos pensar en realizar porque la verdad que la situación está sumamente inestable”, dijo.



El jefe de Estado explicó que aunque el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) sigue siendo el principal referente para la República Dominicana, en los últimos años el precio de la gasolina y el del gasoil no han seguido una proporción directa. El mandatario detalló que con un barril a 75 o 76 dólares, se han destinado más de 6,500 millones de pesos en subsidios.



Dijo que prácticamente llevan tres años sin modificar los precios y se evitan las fluctuaciones semanales para proteger a la población.



El mandatario explicó que aunque alrededor del 20% de la producción mundial de hidrocarburos proviene de zonas en conflicto como Irán, esos suministros no forman parte del abastecimiento dominicano.



Aclaró que el país no enfrenta problemas de almacenamiento ni de abastecimiento, debido a que la mayor parte de los hidrocarburos se importa desde Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que el conflicto puede empujar los precios globales al alza, lo que representa un desafío fiscal importante.



Dominicanos en zonas de conflicto



En cuanto a los dominicanos que residen en países involucrados en los enfrentamientos, el mandatario informó que se mantiene un monitoreo constante a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).



Señaló que estuvo en contacto con el embajador dominicano en Qatar, país que fue blanco de ataques con misiles por parte de Irán. Según Abinader, los impactos se concentraron en bases militares alejadas de zonas civiles. Asimismo, mencionó que la embajada dominicana en Tel Aviv, Israel, continúa brindando apoyo a los ciudadanos que han debido buscar refugio ante la situación.



Subsidios



El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, informó que el Gobierno ha desembolsado más de RD$500 millones en subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las últimas dos semanas, debido a una escalada significativa en los precios internacionales del petróleo.



Bisonó explicó que, tras el 13 de julio, los precios del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia utilizada por República Dominicana, presentaron un repunte que rozó el 80%, en comparación con los niveles más bajos registrados en mayo.



“Solamente en las dos semanas pasadas se subsidiaron 500 millones de pesos, del 13 de julio a la fecha”, precisó el ministro.



El funcionario también informó que entre los meses de abril y junio el Gobierno ha destinado más de RD$2,400 millones en subsidios para contener el alza en el precio del GLP, debido al incremento sostenido de los costos internacionales del petróleo.



Asimismo señaló que el Gobierno da seguimiento diario a la situación de tensión entre los Estados Unidos e Irán para evaluar cómo manejar los subsidios y hasta dónde es posible mantener el plan actual de estabilización de precios.

Legisladores exhortan a estar preparados

Legisladoresexpresan su preocupación por las repercusiones negativas que podría desencadenar en el país el conflicto entre Israel e Irán, y que además involucra a los Estados Unidos. Consciente del riesgo económico que podría derivar para la República Dominicana el conflicto en Medio Oriente, el diputado del PLD, Charles Mariotti propone a las autoridades gubernamentales aumentar las reservas de petroleras, como un método de prevención; buscar nuevos proveedores y nuevas rutas; y revisar, aunque sea de manera momentánea, en lo que dura el conflicto, el esquema impositivo de los combustibles. Sobre el último punto, indicó que es un reto que el país tiene desde hace mucho tiempo y lamentó que este se toma en cuenta cada vez que no hay tema en el mercado internacional, pero que cuando vienen problemas como los de ahora, “entonces queremos reaccionar”. “Tenemos que ser activos proactivos y no reactivos tenemos que buscar todos los proveedores posibles”, reiteró. El senador del PRM y representante de La Altagracia, Rafael Baron Duluc (Cholitín), afirmó que el país debería estar tomando medidas para enfrentar una posible situación, como el alza del petróleo. Exhortó a la Cancillería a que se pronuncie, y formuló un llamado a la paz. Asimismo, el senador por Montecristi del PRM, Bernardo Alemán, consideró que el presidente Luis Abinader debe llamar a sus asesores, tanto en materia energética como de relaciones internacionales, porque el problema del petróleo hay que verlo más allá de la curva.