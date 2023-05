El presidente Luis Abinader calificó de preocupante la situación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) en donde el presidente de dicho organismo dijo ser «un preso de confianza».

El jefe de Estado indicó que se trata de un poder independiente, pero indicó que el Senado de la República, que es quien escoge a los miembros de la Cámara de Cuentas, tiene algunas ideas sobre esto.

“Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y el Senado también tiene unas ideas sobre esto”, manifestó el gobernante.

El titular de la CCRD, Janel Ramírez, había dicho que desde la posición que ocupa se siente como un “preso de confianza”, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque vaya en contra de la ley. Janel Ramírez manifestó que se siente atado, y que si hubiese sabido con anterioridad cómo se conducían las cosas en la institución, “no me meto en eso”. Señaló que llegó a allí cuando la entidad estaba sumergida en “su peor momento de descrédito”.

Senadores condenan

Los desacuerdos que imperan en el bufete directivo de la CCRD fueron condenados por parte de senadores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD).



Si no hay un consenso entre los cinco miembros titulares del órgano de control externo de los fondos públicos, se debe proceder a un juicio político para que sean destituidos y elegir un nuevo Pleno.



Así piensa el senador Milcíades Franjul (PRM-Peravia), presidente de la comisión bicameral apoderada de modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, quien adelantó que desde su inicio “el gran problema” de los nuevos incumbentes de la entidad fue el interés por los dos años siguientes, tiempo en que se renueva la alta directiva. “Desde que llegaron, ya estaban pensando en los dos años siguientes”, sostuvo.



Dijo que la institución ha tenido “demasiado ruido”, contrario a como se pensaba al momento de su elección y juramentación.



De su lado, Melania Salvador (PRM-Bahoruco), indicó que si Janel Ramírez, presidente de la CCRD, “es un preso de confianza”- como manifestó al ser entrevistado en el programa El Día-, entonces debería renunciar al cargo.



“Yo creo que el primero que no debe de violar la ley, es él. Nosotros no podemos aprobar nada que sea ilegal(…). Yo nunca actuaría en contra de lo que sé que está mal hecho”, comentó.



A pesar de “la guerra interna” existente, Milcíades Franjul exhorta al Pleno a buscar la manera de ponerse de acuerdo, por lo menos en estos dos años.



Le recordó que hay una inversión de costo operativo pagado por el pueblo, y que el país necesita que las auditorías pendientes salgan a la calle.



La oposición



El senador Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña), tras considerar que Ramírez “es un preso del Gobierno que encabeza (el presidente) Luis Abinader”, precisó que debe haber un juicio político contra el servidor público o éste solicitar una licencia, “porque no es posible que una persona que está siendo objeto de una investigación por un hecho bochornoso, como acoso sexual o laboral, pueda seguir manejando una institución tan delicada e importante para la democracia dominicana, como es la Cámara de Cuentas”.



En tanto, el senador Franklin Peña (FP-San Pedro) entiende que el Pleno debe ser interpelado. Al igual que los demás, condenó que Janel Ramírez apruebe documentos en franca violación a la ley.

