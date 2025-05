Los títulos de propiedad fueron entregados a familias de SDE y SDO; mandatario también estuvo en jornada salud

Con 102 años, José Aridio Santana Suárez recibió, luego de esperar 40 años, el título de propiedad de su casa. Desde una silla de ruedas y acompañado de su hija, María Teresa Santana Suárez, obtuvo el documento que lo acredita como dueño de su hogar.



Con una voz baja y pausada por su avanzada edad expresa, al conversar con la prensa nacional, su felicidad y agradecimiento a Dios por haber recibido, y más de manos del presidente de la República, Luis Abinader, el título de propiedad de su vivienda, ubicada en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este.



Su alegría no es para menos, puesto que en vida, aunque ya con arrugas y asistido por familiares, vio materializado ese sueño que inició cuando se mudó de La Vega y vendió todo lo que tenía en su provincia para comprar el solar donde construyó la casa que ahora, finalmente, cuenta con el certificado que confirma que todo lo que erigió allí, es suyo.



Ayer, al igual que Aridio, otras 849 familias recibieron, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, los títulos de propiedad de sus viviendas situadas en los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, en un acto en el que también el mandatario dejó inaugurado áreas del edificio de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) que fueron remozadas.



El proyecto de titulación de titulación beneficia, en el caso de Santo Domingo Este a los sectores de Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Mina, Brisas del Este, Bloques A, B, C, D; La Católica, Laura Marie, Miguelina, Roselyn, Susan l, ll y lll. Mientras que en Santo Domingo Oeste están los sectores de Los Alcarrizos, Nuevo Horizonte, 24 de Abril, El Libertador, Los Libertadores, Barrio Landia, Chavón, Pueblo Nuevo, Invi y Obras Públicas.



Convertir RD en nación propietarios



Al tomar palabra en el acto, el presidente Abinader destacó que su gestión tiene como meta convertir a la República Dominicana en una nación de propietarios. En ese sentido, valoró la labor del director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación a cargo de Duarte Méndez, así como del director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez.



También, el jefe de Estado reveló que para el próximo año se proyecta la entrega de 75 mil títulos adicionales, correspondientes a terrenos de Bienes Nacionales y del CEA. “Apúntenlo, porque tenemos que cumplir con ese compromiso”, enfatizó.



El gobernante expresó que esta es una de las actividades que más lo inspira y que mayor satisfacción le produce. “Entregar un título de propiedad es entregar justicia. Es un verdadero cambio social, un verdadero cambio económico. Pocas acciones tienen un impacto tan integral como esta”, afirmó.



Gobierno lleva jornada salud a SDE



Más temprano, el presidente Luis Abinader asistió al acto de inicio de la cuarta jornada del operativo médico “Más Salud y Bienestar” en el municipio de Santo Domingo Este, organizado por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Alcaldía de la referida demarcación.



La iniciativa, que forma parte de las metas priorizadas en materia de salud, busca acercar servicios médicos preventivos a las comunidades, promover hábitos saludables y detectar a tiempo enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes y afecciones cardiovasculares. La jornada se desarrolla desde hasta hoy de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



En el acto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, precisó que con esta jornada se ofrecen servicios médicos gratuitos, de calidad y con calidez humana a cada comunitario de este Municipio y que la misma, no solo reduce el gasto de bolsillo, sino que impacta de forma directa en la calidad de vida de miles de familias.



Invitó a sectores aledaños a participar activamente durante estos dos días de jornada, donde los munícipes tendrán acceso a pruebas de detección de cáncer de mama y próstata, atención oftalmológica, salud bucal y mental, chequeos dermatológicos, toma de presión arterial, glicemia, y muchos otros servicios.



Adelantó que esta jornada, que ha impactado de manera positiva a más de 13,000 personas de diferentes regiones del país, será trasladada a otras provincias próximamente.

El mandatario también asistió a la jornada “Más Salud y Bienestar” en SDE.

Ministro de Salud cita logros en último año

En la jornada de salud, el ministro de Salud Pública resaltó como parte de los logros alcanzados durante el último año, una Atención Primaria Fortalecida con el Lanzamiento de la Alianza Nacional por la Atención Primaria, primera en firmar con la Alianza de APS de las Américas. Asimismo, la Transformación Digital que incluye la implementación de la historia clínica electrónica única y carné digital y la reducción del 18 % en mortalidad materna. En referencia a la atención Oncológica y Medicamentos de Alto Costo, expuso que el país ostenta un liderazgo regional en presupuesto, cobertura y acceso a medicamentos.

21 sectores

Son 21 los sectores de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste que fueron beneficiados en esta jornada