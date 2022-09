Están en emergencia provincias del este y nordeste; presidente Luis Abinader viaja hoy al municipio de Higüey

Los daños ocasionados por el huracán Fiona son cuantiosos y aún no se pueden determinar. Y es por esto que el Gobierno instala desde ayer dos centros de operaciones para levantar información de daños, dar asistencia y asistir a la población afectada por el fenómeno, sobre todo en las zonas del este y nordeste, que son las más impactadas.



Uno de esos centros está en Higüey, en la provincia La Altagracia, que asiste a todas las provincias de la región este y otro, que se instalará hoy en Samaná. Ambos espacios se han dispuesto, debido a que estos lugares han sido declarados por el Poder Ejecutivo como zonas de desastre por los embates que han sufrido por el paso del huracán categoría 1 que azotó el territorio nacional desde la madrugada de ayer lunes, dejando a su paso a familias sin techo y desamparadas, a productores sin cosecha, comunidades incomunicadas, ríos fuera de su cauce, cañadas rebosadas y entre otros daños aún por evaluar.



En rueda de prensa desde el Palacio Nacional tras concluir una reunión de evaluación y seguimiento con organismos de socorro y funcionarios de diferentes instituciones, el presidente Luis Abinader informó que hoy, a primera hora, se trasladará al municipio de Higüey para evaluar de primera mano los desastres y pérdidas.



Mientras tanto, desde ayer el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención se movilizó al municipio de Higüey para coordinar las primeras acciones junto al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla; el ministro de Salud, Daniel Rivera; el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; del INDRHI, Olmedo Caba; los gerentes de las Ede, una representación del Inapa, del Plan Social de la Presidencia y otras entidades.



Hoy, en cambio, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y otros funcionarios montarán el comando de operaciones en Samaná, según se lo permitan las lluvias y los vientos. “De todas maneras, aun cuando en la zona este está lloviendo, no se han podido evaluar los daños. Estos son cuantiosos, especialmente en la provincia La Altagracia, en la provincia de El Seibo y en menor medida en la provincia de Hato Mayor y de La Romana. Está en proceso de evaluación los daños de la provincia de Samaná y de la provincia María Trinidad Sánchez”, fueron las palabras del presidente Abinader durante el encuentro con la prensa desde la casa de Gobierno.



En estado de emergencia



A través del decreto 537-22, el jefe de Estado declaró ayer de emergencia los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas por el huracán Fiona, tales como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.



Para tales fines, 21 instituciones del Estado son autorizadas para actuar de inmediato en consecuencia del mismo, relacionadas a la provisión de medicamentos, alimentos, sistema energético, aprovisionamiento de agua y asistencia social en general, educación, entre otros.



Restablecer agua y electricidad



En el encuentro con la prensa nacional, el gobernante afirmó que está trabajando en el restablecimiento del agua potable y del servicio de energía lo antes posible, pero con la seguridad que se requiere, debido a que muchos postes de luz están afectados por el paso del huracán.



“Incluso, ya en el caso de la Empresa de Transmisión Eléctrica en las últimas horas ha podido arreglar varios casos, especialmente que se han dado en la línea de transmisión desde Hato Mayor a Sabana de la Mar y en otras líneas de transmisión también han actuado restableciéndolo”, expresó.



En estado de emergencia está el Gobierno, sobre todo en el este y nordeste del país, según manifestó Abinader, no sin antes aclarar que también se está dando seguimiento a todo el territorio nacional.



“En relación con los daños es imposible en este momento tener una auditoría de los daños. Eso no va a tomar varios días para tener una auditoría real y lo más cercana posible de los daños. Además, recuerden que las lluvias de hoy y que van a seguir mañana y que van a seguir pasado mañana, va a seguir provocando daños en todo el territorio nacional, entonces ese es un tema que podemos ir dando datos graduales y que puede ir variando de manera constante. Ese equipo que va es un equipo multidisciplinario del gobierno. Todo está coordinado en esa parte, tanto para el centro que va a operar desde Higüey, las diferentes provincias y también el centro que va a operar en Samaná”, indicó.



Aunque los mayores daños y pérdidas están en el este y nordeste de la República Dominicana, el presidente de la República ha instruyó a varios funcionarios del Gobierno a que estén pendientes y alerta a posibles incidencias en otras provincias y municipios del territorio nacional, debido a la vulnerabilidad en que se encuentran muchos de ellos.

Viaje a NY para la ONU está condicionado

El presidente Luis Abinader tenía previsto viajar entre ayer y hoy a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 77 Asamblea General de la ONU, pero debido al paso del huracán Fiona su partida está condicionada a la situación.



Ayer, el jefe de Estado aseguró que la prioridad actual es la República Dominicana, aunque también lo sean los temas internacionales, especialmente el haitiano. Dijo que hoy, de acuerdo al levantamiento de los daños del fenómeno, decidirá su salida.



“Yo mañana (hoy), dependiendo de las circunstancias y de las acciones que tomemos pues decidiría en caso de ir y si voy, sería por un tiempo muy reducido”, puntualizó.