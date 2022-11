Email it

La Romana. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de la remodelación y ampliación de la terminal turística “La Romana Cruise Terminal”, obra que tendrá capacidad para recibir cruceros de la clase “Oasis” y “Quantum Ultra”, de los más grandes del mundo..



La terminal “Romana Cruise Terminal” abrió sus puertas al mundo con el recibimiento de la embarcación Odyssey of the Seas de Royal Caribbean con 4,695 pasajeros..



Durante la inauguración de la obra, el presidente Luis Abinader, aseguró que el gobierno que encabeza tiene un compromiso con la generación de empleos y potencializar la llegada de turista al país.



“La República Dominicana avanza por el sendero del desarrollo social y el crecimiento y eso sólo se logra con la dinamización de la economía, el apoyo estatal a sectores tan importantes como el portuario y el turismo, así como la protección de la inversión y el compromiso irrenunciable con el desarrollo socioeconómico del pueblo dominicano.”, afirmó el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader.



Beneficios



El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana Jean Luís Rodríguez habló de los beneficios económicos que aportan este tipo de inversiones al país, tomando en cuenta que cada crucero ya que desciende a tierra, aporta a la economía dominicana un aproximado de 100 dólares americanos.



“Este barco que vemos ahí, con 4,695 cruceristas, puede significar un beneficio económico de cerca de medio millón de dólares para la provincia La Romana en tan solo seis horas. Dinero que va destinado a los bolsillos de nuestros guías turísticos, artesanos, taxistas, camareros y demás trabajadores que viven de las bondades de ser isleños., afirmó Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria.



El ampliado y remodelado puerto situado al este del país cuenta con una inversión superior a los 15 millones de dólares y forma parte de las iniciativas del gobierno e iniciativa privada para potencializar el turismo y la economía de la región.



“Por más de 20 años somos referentes de liderazgo dentro de la industria turística y de cruceros en el país y con esta trascendental inversión no sólo estamos incrementando la capacidad operativa, sino que también dotamos la parte marítima de las condiciones necesarias para poder recibir a los cruceros más grandes del mundo” expresó Rodríguez.

Terminal aumentó su capacidad y profundidad

En el nuevo Puerto de La Romana Cruise Terminal se aumentó la capacidad y profundidad del puerto para recibir buques clase “Oasis”, duplicó la capacidad de compresión, se reforzaron las vigas de los muelles con pilotes adicionales y aumentar la rigidez. Acompañaron al presidente Luis Abinader, el ministro Administrativo, José Ignacio Paliza; el ministro de Turismo, David Collado y Alejandro Campos, el Obispo de la Diócesis La Altagracia.