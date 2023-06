El presidente Luis Abinader otorgó la ciudadanía dominicana al escritor, político y periodista Mario Vargas Llosa, el cual ha decidido pasar una larga temporada en la República Dominicana con residencia entre Santo Domingo y Juan Dolio.



Tras aceptar la nacionalidad dominicana en una visita al Palacio Nacional, donde Vargas Llosa se reunió con el jefe de Estado, se hizo el anunció del otorgamiento de la ciudadanía dominicana al escritor, que estuvo acompañado de sus familiares.



“Es una felicidad para todos los dominicanos que una persona tan distinguida y tan admirada por todos nosotros pues pase ese tiempo en el país. Yo le he pedido por esa decisión de pasar gran parte de su tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía”, manifestó el mandatario en el Salón de Embajadores, desde donde se hizo el anuncio.



Dice RD es un ejemplo para AL



Luego de que se informara sobre la residencia de este en República Dominicana, Vargas Llosa manifestó que escoger este país como destino para pasar una larga temporada tiene como razón la estabilidad nacional, en comparación con las demás naciones Latinoamérica.



“Yo desde el punto de vista latinoamericano me gustaría mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana. Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección sin ninguna duda y desgraciadamente América Latina, como ustedes saben, atraviesa momentos muy difíciles probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando y yo me alegro mucho de que la República Dominicana como un gobierno inteligente sensato, haya promovido a este país”, expresó.



En ese sentido, dijo que al igual que como ha “pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana”, también quiere pasar un periodo de exaltación y de verdadera realización en este territorio. “Tengo muchos amigos aquí y mucha gente colaboró con las novelas que he escrito sobre la República Dominicana, de tal manera que no es sorprendente que me sienta como si estuviera en mi casa”, dijo.



El escritor manifestó que no es sorprendente que se sienta como en su propio hogar en los periodos que pasará en el país.



Precisó, asimismo, que aunque no vendría de retiro a la República Dominicana, continuaría muy activo con el propósito de venir al país a trabajar, sobre todo en sus obras.

Sobre el escritor Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, que nació el 28 de marzo de 1936, es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que se destacan el Nobel de Literatura 2010, el Cervantes 1994 considerado como el más importante en lengua española, el Príncipe de Asturias de las Letras 1986, el Biblioteca Breve 1962, el Rómulo Gallegos 1967 y el Planeta 1993, entre otros.