El presidente Luis Abinader llamó ayer a todos los servidores públicos y a las instituciones del Estado a seguir trabajando en aras de la calidad en la administración pública, a modernizar los procesos, promover la transparencia, la rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.



Al encabezar el acto de entrega de la XIX Versión del Premio Nacional a la Calidad 2023, cuyo máximo galardón recayó en el ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el jefe de Estado manifestó que la calidad en la administración pública no es un objetivo aislado, sino un compromiso de todos como ciudadanos.



“Juntos, podemos construir una administración pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Juntos, podemos construir una República Dominicana más justa, equitativa y próspera”, destacó.



En el acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el Ministerio de Industria y Comercio fue favorecido con el mayor galardón “por ser una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas” en la implementación del Modelo de Excelencia “Marco Común de Evaluación” (CAF, por sus siglas en inglés).



En ese sentido, el presidente Abinader afirmó que por esa razón es pertinente destacar y premiar a aquellas instituciones y personas que han logrado sobresalir en el ámbito de la calidad en la administración pública por su dedicación, compromiso y capacidad de innovación que han marcado la diferencia en la provisión de servicios públicos de calidad.



“Han demostrado que es posible transformar y modernizar la administración pública, haciendo de ella una herramienta efectiva para el bienestar de la ciudadanía”, puntualizó.



21 instituciones se postularon



Durante el acto de reconocimiento, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, señaló que en esta oportunidad 21 instituciones públicas dominicanas, con niveles jerárquicos de Ministerios, Superintendencias, Administradoras Generales, Direcciones Ejecutivas, Generales y Nacionales o su equivalente, de la Administración Central, Desconcentradas y Descentralizadas del Poder Ejecutivo, presentaron postulación a esta décimo novena versión del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público.



Exhortó a todas las instituciones del país a participar en la próxima versión del Premio Nacional a la Calidad 2024, para seguir fortaleciendo sus procesos para la mejora continua de la gestión institucional, la generación de confianza, servicios de calidad, y así, seguir agregando valor público y resultados, para contribuir a satisfacer necesidades de nuestra gente.



Al recibir el máximo galardón, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, manifestó el compromiso encomendado desde su llegada a la institución de implementar los deseos del presidente Abinader de seguir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad y con un mundo globalizado donde hay que aportar no solamente cantidad sino calidad permanentemente.



“Tenemos que aportar no solamente cantidad sino calidad permanentemente y por eso hemos estado persiguiendo todo tipo de certificaciones, y en el día de ayer nos precertificamos en ISO 9001:2015”, dijo el ministro de Industria y Comercio.

Ocho medallas a igual número de instituciones

En la premiación, además del Gran Premio, se entregaron ocho medallas, de las cuales una institución ganó oro; 3 obtuvieron plata; y 4 de bronce. Dentro de las instituciones que ganaron medalla de bronce figura la Dirección de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Energía y Minas.



Entregaron medalla de plata al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). La medalla de oro fue otorgada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog).



De acuerdo con los lineamientos, el objetivo de la premiación es fomentar la implantación de modelos de gestión de calidad en la administración pública dominicana; promover un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional sobre temas de calidad y aplicación del modelo de gestión. Además de reconocer públicamente los logros obtenidos en la implantación parcial o total de procesos de calidad.