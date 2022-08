El presidente de la República Luis Abinader encabezó en el Palacio Nacional un Consejo de Gobierno Ampliado, en el cual se dio seguimiento a diferentes proyectos e iniciativas que ejecuta el Gobierno y se coordinaron acciones para desarrollar en el futuro.



Al terminar el encuentro, el ministro Administrativo de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza, explicó que se trató de un encuentro habitual del mandatario con su equipo de trabajo, en el que se abordaron diversos aspectos, entre estos las perspectivas económicas del país y los esfuerzos que se realizan para incentivar la inversión extranjera.



Paliza expresó que se hizo hincapié en la necesidad de que la mesa de trabajo revise el trayecto de la permisología de proyectos sobre inversión privada que están sobre carpeta hoy en diferentes ministerios, para que estos puedan ser evacuados.



Sobre las perspectivas económicas, Paliza dijo que son promisorias y esperanzadoras. Agregó que la República Dominicana registra datos económicos muy buenos a diferencia de otros países.



“Son muy promisorias, a diferencia de otros países de la región y del mundo, los datos de seguimiento del comportamiento económico del país son oportunos”, afirmó Paliza.



El funcionario informó que durante el encuentro, también se analizó el impacto que provocará el proyecto Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, que será dado a conocer en los primeros días del mes de octubre. Señaló que con este proyecto, más de 240 procesos podrán llevarse a cabo en línea garantizando la eficiencia y transparencia.



Presupuesto complementario



El ministro administrativo de la Presidencia aclaró que durante el encuentro no se trató de manera particular el tema del Presupuesto Complementario, aunque señaló que se abordó dentro de los aspectos económicos generales que fueron abordados.



Manifestó que la reformulación del Presupuesto del Estado es oportuna en estos momentos y aseguró que en el mismo no hay endeudamientos nuevos.



“Es oportuno, toda vez que el mismo no contiene ningún endeudamiento nuevo, sino que reorganiza un poco la casa y coloca en algunas áreas específicas un poco más de recursos”, explicó Paliza.



Sobre el tema haitiano, el ministro Paliza consideró que el mismo deberá conocerse en otro momento. Recalcó que ningún otro gobierno ha hecho más por cuidar nuestro territorio que la gestión del presidente Abinader. Destacó que el Gobierno ha realizado muchos esfuerzos para cuidar la nación dominicana y su integridad.