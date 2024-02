El presidente reclamó ante la comunidad internacional recursos para una misión

En medio de la creciente preocupación por los hechos acaecidos en Haití y la profundización de la crisis en la vecina nación, el presidente Luis Abinader advirtió ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que, o toda la comunidad internacional lucha para salvar a Haití, o la República Dominicana luchará sola para defender su patria.



Durante su alocución en el organismo internacional, el jefe de Estado alertó que si no se interviene Haití con los recursos prometidos para el despliegue de la misión multinacional de apoyo de Kenia, el colapso de la vecina nación será irreversible y las consecuencias, por tanto, serán una amenaza para la República Dominicana y toda la región.



Por ello, sentenció que el tiempo de las promesas ha terminado y que, a partir de ahora, se entra en el momento de las realizaciones, debido al giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares, que agravan aun más el conflicto existente.



“Por eso quiero hoy advertirle a la comunidad internacional que la República Dominicana luchará con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna, de hoy en adelante, será: ¡O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a República Dominicana!”, advirtió el gobernante dominicano en una intervención que tuvo un tiempo de duración de casi ocho minutos.



Al reconocer que el aspecto económico es uno de los principales obstáculos para completar la misión que sería enviada Haití, el presidente Abinader emplazó que “el dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible”.



“La comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora. Es preciso dotar de todas las herramientas y recursos necesarios a la Misión Multinacional de Apoyo lo antes posible”, pronunció ante la expectativa de los presentes.



“No pueden permanecer indiferentes”



Debido a que la República Dominicana ha reclamado atención para Haití desde el 2021, el gobernante precisó que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a las emergencias humanitarias que se han desatado y acumulado en estos últimos años en el vecino país de Haití.



Para reforzar su planteamiento, Abinader citó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Haití estima que casi la mitad de la población, alrededor de 5 millones de personas, padece de inseguridad alimentaria aguda que obedece, en gran medida, a la violencia terrorista y la falta de institucionalidad democrática.



Continuó enumerando que pese a las denuncias hechas por su Gobierno ante diversos órganos de las Naciones Unidas por el deterioro continuo de las condiciones sociales en Haití, “lamentablemente, la grave situación no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que amerita”.



De manera puntual, sostuvo que como consecuencia de los hechos en Haití, esa nación se encuentra con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales y al borde de una guerra civil, y que a esto se suma un ingrediente de mayor desestabilización generado por grupos paramilitares y políticos que “pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz”.



Kenia, dispuesta a acudir a Haití



Abinader expuso la disposición del presidente de Kenia, William Ruto, quien ha reiterado la decisión de que su país lidere esa misión y otros países han expresado su disposición de contribuir con efectivos para el éxito de la misma.



Por lo antes expresado, el mandatario dominicano manifestó su “más enérgico llamado a la comunidad internacional” a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití, no sin antes indicar que “República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta”.



“Hago un llamado a los países que, como República Dominicana, se han caracterizado por su vocación de cooperación y solidaridad, para que asuman mayor responsabilidad en este asunto y saquemos adelante la Misión Multinacional. Evitemos que Haití termine arrasado por el caos y la anarquía; no permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. La comunidad internacional no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un día más”, pronunció.



Cambio climático



En lo relativo al cambio climático y la seguridad alimentaria, Abinader manifestó que están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro y más aún cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados.



También manifestó sobre la alta vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la urgencia de actuar y encarar de manera responsable y coordinada acciones que lleven a mitigar los efectos devastadores que estamos viviendo.



Durante su intervención, el presidente Luis Abinader agradeció al presidente de Guyana, Irfaan Alí, por concederme ser el primer presidente de República Dominicana en participar en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presidida por su país en este mes de febrero.

Políticos y académicos respaldan posición

Tras el discurso de Abinader, líderes políticos y académicos, suscribientes del Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de las Políticas del Estado Dominicano para enfrentar los efectos de la crisis de Haití, apoyaron el discurso.



El documento en conjunto de los líderes presentes fue leído por el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, quien agregó que los líderes presentes se suman al llamado que reiteradamente ha realizado Abinader y otros líderes mundiales a la comunidad internacional para que asuman la responsabilidad de ayuda a la Misión Multinacional de Apoyo de Haití.



Los líderes suscribientes al Pacto Nacional concuerdan con lo expresado por el mandatario dominicano al indicar que Haití está al borde de una guerra civil, lo cual representa un gravísimo peligro para la República Dominicana y para toda la región.



“Por eso estamos aquí para respaldar decididamente la posición dominicana de que o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger la patria dominicana”, reiteraron los líderes y académicos firmantes del acuerdo. Los líderes presentes apuntaron que en estos momentos lo más necesario es dotar a dicha misión de los recursos económicos y las herramientas logísticas para que se concrete cuanto antes.