Uvero Alto, La Altagracia. El presidente Luis Abinader reiteró que como expresó en su discurso ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, no permitirá que se abra el mercado en la parte arrocera y que sobre todo protegerá la producción nacional del cereal.



“Que esto esté claro, que vamos a proteger la producción nacional y más en estos momentos cuando cada país tiene que garantizar la seguridad alimentaria”, enfatizó el mandatario.



Manifestó que desconoce la información de que Estados Unidos no quiere negociar con el país del DR Cafta porque esta nación como otros países, están subsidiando a los arroceros.



El presidente Abinader habló en estos términos al responder inquietudes de los periodistas al concluir el acto de inicio de los trabajos de construcción del hotel W Punta Cana, en Uvero Alto, que será desarrollado por el Grupo Puntacana, Mac Hotels y Marriott International, integrando 349 habitaciones en una propiedad de lujo solo para adultos y generará 600 empleos.



Además, el jefe de Estado indicó que desde su llegada al gobierno ha estado hablando con los Estados Unidos y precisó que no han mostrado aún una posición y dijo que desconoce lo que salió en un diario de circulación nacional sobre el tema.



“Lo que tu si puedes estar seguro es que la posición del gobierno es proteger la producción nacional”, recalcó.



En otro orden, el presidente Abinader expresó que se siente optimista porque aún en un ambiente internacional difícil, en el país siguen las inversiones, el crecimiento económico y del empleo el cual está mejorando junto con el salario mínimo y espera mejoras en todos los niveles.



Con respecto a los incendios forestales, el mandatario dijo ha sido por la combinación de la sequía que afecta el país y otros provocados, sin embargo, reitero que ya el Gobierno está actuando en ese sentido.