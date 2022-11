Organismo pidió a las autoridades que acentúen esfuerzos para prevenir la intolerancia hacia los inmigrantes de Haití

Un día después que el Gobierno anunciara que había deportado 60,204 haitianos entre agosto y octubre y que el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera detener las deportaciones “forzosas”, el presidente Luis Abinader reaccionó de manera contundente.



“República Dominicana no solamente va a continuar sino que va a incrementar las deportaciones; por lo tanto esas declaraciones de Volker Türk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables e irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y las vamos a incrementar”, aseveró Abinader.



Türk, que es el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, había pedido a la República Dominicana que detenga las deportaciones forzosas de haitianos a su país de origen.



Como ya hizo la semana pasada, Türk recordó a los países que la “incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible” de los haitianos a su país.



“Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. República Dominicana es el país que más ha cargado, que ha sido afectado económicamente mucho más y que ha sido solidario mucho más que todos los países del mundo. Por ende, a República Dominicana no se le puede pedir más”, respondió Abinader a Türk al momento de ser abordado por reporteros en el Palacio Nacional.



El pasado martes, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, había informado que la Dirección General de Migración deportó 60,204 haitianos entre agosto y octubre, mediante una serie de operativos a nivel nacional y de detección en la zona fronteriza. De acuerdo con datos ofrecidos por Migración, 19,441 nacionales haitianos fueron repatriados a su país durante el mes de agosto, 18,107 en septiembre y 22,656 en octubre. Las cifras mostradas hasta este miércoles arrojan que el año 2022 ha sido el período de más repatriados desde que existen registros.



Miembros de la Dirección General de Migración (DGM), apoyados por el Décimo Batallón de Infantería del Ejército y Cesfront detuvieron a 185 haitianos indocumentados mediante un operativo en esta provincia y Montecristi. Los agentes ocuparon un minibús y dos motocicletas. En la detención del vehículo marca Nissan, gris y sin placa viajaban 23 haitianos indocumentados, en el tramo de la carretera Dajabón hacia las Matas de Santa Cruz.



Por otro lado, 162 extranjeros fueron detenidos en las comunidades Magdalena, Castañuelas y Palo Verde de la provincia Montecristi, donde en los últimos días se han registrado incidentes por la violación de una mujer y el robo de una motocicleta. En este grupo de extranjeros se encontraban 108 hombres, 42 mujeres y 12 niños que fueron llevados a un centro de albergue dirigido por el coordinador de Control Migratorio, Hipólito Alcántara para ser deportados en las próximas horas hacia su territorio.



Presión de Estados Unidos



En octubre de este año, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, pidió al Gobierno dominicano continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectivos de los traficantes, para proteger a los más vulnerables de las comunidades.



Dijo que esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y también los dominicanos de ascendencia haitiana.



La crisis en Haití, agudizada desde el asesinato del que fuera su presidente, Jovenel Moise, ha generado mucho más caos en dicha nación, llevando a ese país a un estado de ingobernabilidad que cada vez se hace peor.



Por tal razón, la ONU ha tratado el tema en varias ocasiones y se trabaja en el conocimiento de este en el Consejo de Seguridad.



La posición dominicana



Abinader ha solicitado ayuda internacional en varias ocasiones, ha dejado claro que la solución al problema haitiano no es de República Dominicana. También ha asegurado que este país no dará asilo a haitianos y que eso no lo permitiría.



Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que Haití vive la situación más difícil en toda la historia, llevando al gobierno haitiano a una condición de supervivencia, pero en territorio dominicano no habrá campos de refugiados. En ese momento, el canciller negó rotundamente que exista algún tipo de compromiso de la República Dominicana para aceptar campos de refugiados en varias provincias fronterizas y atribuyó esa versión a la existencia de un estudio de la administración anterior que carece de fuerza legal. Expresó que tanto el presidente Abinader como él han advertido reiteradamente que en República Dominicana no se aceptarán campos de refugiados y recordó que esa fue una de las razones por las que el país no firmó la Declaración de Los Ángeles, de la Cumbre de las Américas, porque había un compromiso sobre migración y refugio que propuso Estados Unidos y “no queríamos que se fuera a malinterpretar”.

El país no tiene la posibilidad de resolver

El canciller dominicano ha afirmado que tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse se deterioró una relación bilateral que tenía objetivos claros, incluida la construcción de la verja fronteriza que era apoyada por el mandatario haitiano. En cuanto a la solución a los problemas de Haití, Álvarez dijo que República Dominicana no tiene la intención ni la posibilidad de resolver el caos de ese país, por lo que los planes son proteger la frontera y reclamar a las élites haitianas que “tienen que decidir de una vez por todas las soluciones a sus problemas”.