Se trata de su quinto discurso como presidente, pero es el primero de su segundo mandato que inició en agosto 2024

El presidente Luis Abinader se presentará nuevamente hoy, ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, para rendir cuentas a la nación sobre la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el último año, tal como manda la Constitución de la República.



Será la quinta vez que Abinader rinde cuentas al país como presidente de la República desde su primer mandato en el 2020 y la primera de su última gestión, que inició el pasado 16 de agosto de 2024.



El jefe de Estado, además de mostrar sus ejecutorias, ofrecerá un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso, según estipula la Carta Magna.



El acto de rendición de cuentas, que coincide con el 181 aniversario de la Independencia Nacional, tendrá lugar en el Congreso Nacional en el Salón de la Asamblea Nacional a las 10:00 de la mañana, donde minutos antes será recibido por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, y a la vez, le rendirán los honores militares correspondientes.

Líneas discursivas de sus alocuciones de 2021, 2022, 2023 y 2024



Luis Abinader asumió las riendas del país el 16 de agosto de 2020 y desde esa fecha, hasta ahora ha rendido cuentas al país en cinco ocasiones. Cuatro en su primer cuatrienio y ahora la primera de su segundo cuatrienio.



En febrero de 2021, primera ocasión en la que Abinader habló al país sobre sus ejecutorias, basó su discurso en lo que él, con sus propias palabras dijo que era su deseo, “imprimir un sello de transparencia y ética que ha mejorado la eficiencia en la administración pública”. Pero, más allá de sus aspiraciones como presidente nuevo, habló sobre la realidad en la que se encontraba el país para esa fecha: cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica por la covid-19 y lo que al Gobierno le tocaba hacer para superarla.



En su ponencia en el Congreso en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la República enumeró él mismo lo que había ejecutado su administración en apenas seis meses y un poco más de gobierno. Entre estas gestiones mencionó “enfrentar la pandemia, blindar la protección social, preparar el relanzamiento de la economía, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos y acometer reformas estructurales para el país”.



Obras, economía y bienestar



En 2022, el mandatario anunció la ampliación de planes sociales y la terminación de obras importantes de infraestructuras entre ellas el Metro, el Teleférico, hospitales, carreteras y circunvalaciones.



En su tercera alocución de rendición de cuentas en el 2023, Abinader centró su discurso para resaltar que el país no era el mismo que el encontrado por él en el 2020, sobre todo por lo logrado en recuperación económica, recordando, a modo de ejemplo, que en el año anterior, es decir en el 2020, el producto interno bruto (PIB) creció 4.9 %, superior al promedio de América Latina.



Asimismo, citó que la República Dominicana, en el año 2022, superó a Ecuador en PIB, ajustado por paridad de poder de compra, convirtiéndose en la séptima economía de Latinoamérica. Al mismo tiempo, resaltó que el 2022 cerró con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia (US$14,436 millones) y la moneda nacional exhibió una apreciación del 2 %, contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países. Igualmente, mencionó que la tasa de cambio estaba en 56 pesos por dólar, frente a los 59 pesos de julio de 2020.



En ese discurso, aseguró que el país iba en el camino correcto porque además, se había logrado reducir los pagos de intereses de la deuda pública de 2022 en RD$5,523 millones, debido a la apreciación de la moneda nacional y de la operación de manejo de pasivos.



El cuarto discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader en 2024, que fue el último de su primer período de gobierno, estuvo cargado con un mensaje de bienestar, donde el mandatario resaltó que la República Dominicana no era la misma que cuatro años antes, haciendo alusión a las ejecutorias en su administración que comenzó en 2020 y concluía el 16 de agosto de ese año.



“Y hoy, puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. El cambio es una realidad irreversible”, fueron las palabras del gobernante.



“Esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde informarles de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023. Pero hoy la pregunta clave es: ¿Ha contribuido el Gobierno a que la situación de la República Dominicana sea ahora mejor que la del año 2020?”, agregó.



En su intervención ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, aseguró que el país avanzaba “con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente”.

2025: las ejecutorias de su segundo mandato

Para el quinto acto de rendición de cuentas, hay expectativas para el primer discurso de su segundo mandato. Para la ocasión, han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo (32 senadores y 190 diputados); 60 invitados del Cuerpo Diplomático acreditados ante el Gobierno dominicano; funcionarios del Poder Ejecutivo y presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos y descentralizados; así como empresarios y representantes de los partidos políticos.



Tras la rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader desarrollará la tradicional agenda por el Día de la Independencia Nacional, esta vez en su 181 aniversario, que incluye el depósito de la ofrenda floral en el Altar de la Patria, el Te Deum en la Catedral Primada de América y el desfile militar en la avenida George Washington