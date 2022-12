Email it

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la entrega de 130 motocicletas, de un total de 370, que realizó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la Policía Nacional, en la explanada frontal de dicha institución.



Co los nuevos equipos se busca reforzar las labores de seguridad con el patrullaje preventivo por cuadrantes y el de las festividades navideñas.



A su llegada al palacio de la Policía Nacional, donde posteriormente se reunió con el Consejo Superior Policial, el jefe de Estado dijo que las motocicletas son para fortalecer la seguridad ciudadana, que es prioridad del Gobierno.



“Continuamos equipando no solamente con equipos de transporte, sino también otros equipos modernos para fortalecer la seguridad ciudadana, que como ustedes saben es prioridad del Gobierno de la República Dominicana”, enfatizó Abinader.



Estos vehículos están equipados con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), y se trata de la primera entrega de un total de 370 unidades.



El ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del Sistema 9-1-1, Joel Santos Echavarría, destacó que el propósito de esta adquisición es la incorporación inmediata de estos vehículos a la flotilla policiaca para beneficio de todos los ciudadanos.



“Esta nueva entrega es una evidencia más del compromiso inquebrantable del superior Gobierno, encabezado por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona, de garantizar la seguridad ciudadana a los dominicanos, mediante decisiones tangibles”, manifestó Santos Echavarría.



El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, destacó la importancia de esta entrega para las labores de seguridad tanto en el Gran Santo Domingo como en el interior del país.



“Este nuevo parque vehicular viene a reforzar las acciones desplegadas en la acertada Estrategia de Patrullaje por Cuadrantes que implementa actualmente la Policía Nacional, cuyos resultados recientes han sido significativos para el bienestar de la población impactada”, expresó el coronel Rijo Gómez.



El director de la Policía l, Eduardo Then, recibió la nueva flotilla y agradeció el esfuerzo e interés del Sistema 9-1-1 en acompañar a las instituciones de respuesta en sus procesos de fortalecimiento operativo, en la adquisición de equipamientos, flotillas vehiculares e implementaciones tecnológicas.

Entrega 40 vehículos a Ejército para la frontera

Al mediodía, tras un almuerzo en la Primera Brigada de Infantería, Abinader entregó 40 vehículos al Ejército de República Dominicana, que son 20 camionetas y 20 motores, para reforzar la seguridad en la zona fronteriza. Anunció, además, que en los próximos días llegarán dos helicópteros Bell 20623, que estarán preparados para vuelos nocturnos y fortalecer la vigilancia en la frontera, además de mejoras de infraestruturas y formación.